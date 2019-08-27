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تعليم

تخفيض درجات القبول بمدارس الثانوي العام والفني بسيناء

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 08:51 م
اللواء دكتور محمد
اللواء دكتور محمد شوشة محافظ شمال سيناء
احمد صالح
صدق اللواء دكتور محمد شوشة محافظ شمال سيناء، على تخفيض درجات القبول بمدارس التعليم الثانوي العام والثانوي الفني للعام الدراسي القادم 2019/2020 م.

واستثنى القرار مدرستي الشهيد أحمد عسكر الثانوية بنات، ومدرسة الشهيد عمرو شكرى بينما شمل التخفيض باقي المدارس إلي ٢١٠ درجات.

وتم تخفيض درجة القبول بمدارس التعليم الفني كما يلي : مدرسة التجاره بنات ٢٠٠ درجة، ومدرسة الصنايع بنين الشهيد محمد سمير شراب ١٩٥ درجة، ومدرسة الصنايع بنات ١٤٥ درجة.

بينما تم تخفيض درجات القبول بمدرسة آل الشوربجى الزخرفية الي 170 درجة، كما تم تخفيض درجة القبول بالمدرسة الفندقية الي ١٥٥درجة.

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