البرلمان يعبر عن غضبه من محمد رمضان.. يصف أعماله بـ المنافية للآداب.. ومطالب بتدخل المسئولين لوقفها

مصر أعطتك الشهرة والمال فلا تطعنها.. رسالة دينية النواب لـ محمد رمضان

برلمانية تطالب بوقف محمد رمضان عن الغناء

برلماني: أعمال محمد رمضان تهوي بالأخلاق





أثار الفنان محمد رمضان جدلًا واسعًا خلال حفله الغنائى الأخير الذى أقيم فى الساحل الشمالى وشهد حضورًا جماهيريًا كبيرًا، حيث شهد الحفل 4 أفعال مثيرة لمحمد رمضان تسببت فى لغط كبير بين جمهوره ومتابعيه.

وعبر مجلس النواب عن غضبه الشديد من أعمال محمد رمضان والزي الذذي يرتديه خلال حفلاته، والتي وصفوها بالمنافية للآداب والتي ليس لها قيمة.في البداية، قال اللواء شكرى الجندى، عضو اللجنة الدينية بمجلس النواب، إنه على كل فنان ورياضي مصري وكل من يعمل فى مجال يشاهده الأطفال والشباب، أن يتأكد أنه فى مهمة تخص الأمن القومى المصرى وليعلم أنه القدوة أمام الآخرين وأى تصرف خارج تخسر البلاد بسببه الكثير.وأضاف شكري الجندي، في تصريحات لـ "صدى البلد": "على كل فنان أن يعلم أن مجال الفن يحظى بمشاهدين كثر، وهناك من يقتضى بفنان ما وعلى الفنان أن لا يطعن مصر فى احترام العالم لها فهى القيمة والقامة، كذلك الرياضيون، خاصة لاعبو كرة القدم، فكل لاعب يمثل مصر فهو فى مهمة أمن قومى، ولا يقل شأنه عن شأن أى ضابط بالشرطة والجيش يؤدى دوره على أكمل وجه".ووجه عضو اللجنة الدينية بمجلس النواب رسالة للفنان محمد رمضان قائلا: "مصر أعطتك الكثير من الشهر والمال واحترامها واجب، فمصر مليئة بأصحاب القدرات من الفنانين والرياضيين، فإن كانت أعطتك الكثير فيجب عليك رد الجميل لها".في السياق ذاته، أكدت النائبة عبلة الهوارى، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن الفنان يجب أن يكون نموذجا وقدوة في أى عمل يقدمه سواء كان تمثيليًا أو غنائيًا، وأن يكون عمله له قيمة شكلية وموضوعية.وعلقت النائبة عبلة الهوارى، في تصريحات لـ"صدى البلد"، على الجدل الكبير الذى تسبب فيه الفنان محمد رمضان بعد حفله الأخير بالساحل الشمالى، قائلة إن ما يقدمه فى حفلاته ليس له قيمة شكلية ولا موضوعية، وأزياؤه عارية وكلمات أغانيه خارجة عن قيم ومبادئ المجتمع المصرى، مضيفة: "لازم يبطل يغنى ويخليه فى التمثيل".وطالبت النائبة عبلة الهوارى، لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان باتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع حد لما يفعله الفنان محمد رمضان، كما طالبت المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بالتدخل فى هذا الشأن، وتساءلت: "مش عارفة ليه نقابة الموسيقيين لم توقف محمد رمضان عن الغناء كما أوقفت العديد خلال الفترة الماضية".كما طالب النائب سمير البطيخي، عضو مجلس النواب، الجهات المسئولة بالتدخل واتخاذ موقف ضد الفنان محمد رمضان، وذلك بعد حفلة الساحل الشمالي، والزي الذي يرتديه، لاسيما وأنها ليست المرة الأولى التي يظهر فيها بهذا الشكل المنافي للعادات والتقاليد المصري، على حد وصفه.وقال النائب سمير البطيخي، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد": "محمد رمضان كسب شعبية كبيرة جدًا، لكنه يستغلها في النزول بمستوى الأخلاق، على عكس ما كان يجب أن يكون، حيث كان من الأحرى على شخص مثله أن يكون أكثر قدوة مثالية لمتابعيه".وأكد النائب سمير البطيخي ضرورة التدخل لمنع قيام محمد رمضان بهذه الأفعال المنافية للآداب العامة مرة أخرى.وأشار عضو البرلمان إلى أن تباهي محمد رمضان بحضور جماهيري هو الأكبر ضمن حفلات الساحل الشمالي يحمله مسئولية أكبر لتقديم محتوى راقٍ والظهور بشكل يليق، لا بهذه الصورة غير المقبولة.