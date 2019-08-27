مساعد وزير الخارجية الأسبق: السيسي يلتقي كبار زعماء العالم لحل قضايا المنطقة.. فيديو

أكد السفير محمد حجازى مساعد وزير الخارجية الأسبق أن الرئيس سوف يلتقي بـ "شنزو ابي" رئيس الوزراء الياباني وذلك في خلال قمة التيكاد مؤكدا أن اليابان قامت بدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي كونه رئيس الاتحاد الأفريقي وهو من يحمل هموم القارة الأفريقية والعمل على حلها.



وأضاف مساعد وزير الخارجية الأسبق خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحياة اليوم على فضائية الحياة أن الرئيس السيسي سيشارك "شنزو ابي" رئيس الوزراء الياباني لجلسة شاملة لكل ما لكل ما يخص التنمية في جميع القطاعات وتكنولوجيا الاتصالات والرئيس أكد أهميتها لأنها مستقبل عملية التنمية.



وأشار مساعد وزير الخارجية الأسبق إلى أن الرئيس دائما يطرح بكافة لقائاته بمنطق مقبول للغاية بأن الأسباب التي أدت إلى انتشار الإرهاب بأفريقيا هو تقاعس الدول الكبرى عن التنمية في أفريقيا والهجرة غير الشرعية.



وتابع مساعد وزير الخارجية الأسبق أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يلتقي بكبار زعماء العالم من أجل العمل على حل قضايا الشرق الأوسط أبرزها القضية الفلسطينية والسورية.