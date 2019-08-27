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رياضة

باسم علي يجدد تعاقده 3 مواسم للأهلي

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 08:46 م
باسم على لاعب النادى
باسم على لاعب النادى الأهلي
عمر سلامة
جدد باسم علي ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عقده مع القلعة الحمراء لمدة 3 سنوات.

وعقد باسم جلسة مع سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة لتجديد عقد قبل إعارته في فترة الانتقالات الصيفية الجارية، للإسماعيلي أو الجونة.

وتلقى باسم علي، عددا من العروض في الفترة الماضية، أبرزها الجونة والإسماعيلي، وسوف يحسم اللاعب مصيره خلال ساعات.

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