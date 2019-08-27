مصر واليابان.. صداقة تاريخية تمتد لأكثر من 150 عامًا.. 2 مليار جنيه حجم التبادل التجاري.. و106 شركات يابانية تعمل فى مصر

تتمتع مصر واليابان بعلاقة صداقة طويلة تمتد لأكثر من 150 عامًا، تجعل اليابان محورا دائما للعلاقات الثنائية التي وصفت بـ «المتانة» وقد شهدت العلاقات المصرية اليابانية تقدمًا كبيرا خلال الفترة الماضية خاصة مع الصداقة القوية التي تربط بين الرئيس السيسي وشينزو آبي رئيس الوزراء الياباني إلى جانب الاتساق والتفاهم فى الرؤى السياسية حول كافة القضايا.
والتي بدأت بزيارة رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي للقاهرة 2015، ثم زيارة الرئيس السيسي لطوكيو فى 2016 ومن بعدها حضوره قمة الـ 20 يونيو الماضي، الأمر الذي كان له أثرا كبيرا فى زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين لـ 2 مليار دولار فى 2018 مقارنة بـ 989 مليون دولار فى 2017، بزيادة 30.5% وكذلك زيادة الاستثمارات اليابانية فى مصر لـ 889 مليون دولار بزيادة 74% عن العام السابق، ومن المتوقع أن يشهد مؤتمر تيكاد 7 نقلة نوعية فى العلاقات المصرية اليابانية، حيث يعبر الرئيس السيسي عن صوت إفريقيا فى هذا المحفل الهام لرئاسة مصر للاتحاد الأفريقي.
كما شمل التعاون المصري الياباني تمويل مشروع مطار برج العرب، وإنشاء محطة لإنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية بقدرة 20 ميجاوات بالغردقة، فضلا عن رفع كفاءة 3 شركات لإنتاج وتوزيع الكهرباء فى مصر، فضلا عن منح يابانية موجهة لتدريب مهارات العمال والاستثمار فى العنصر البشري بمصر.
فيما تشمل الصادرات المصرية لليابان الغاز الطبيعي المسال والمنتجات البترولية والقطن والسيراميك والخضر والفاكهة والملابس والحديد والصلب والرصاص ومنتجات الصناعات الغذائية، بينما تشمل الواردات المصرية من اليابان «السيارات والجرارات والأجهزة الكهربائية ومعدات التصوير الفوتوغرافي والسينمائي والبصريات والبلاستيك ومصنوعاته والكيماويات العضوية».
حيث تذخر مصر بالفرص الاستثمارية الواعدة ويأتي فى مقدمتها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والتي تشمل إنشاء مناطق صناعية ولوجستية كبري وكذلك تنمية وإنشاء عدد من المناطق الحرة والاستثمارية والصناعية فى مختلف أنحاء مصر، وتشييد أكثر من 20 مدينة جديدة بأحدث النظم التكنولوجية منها العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة الجلالة وغيرها، إلى جانب مشروعات الطاقة العملاقة، وهو ما يوفر فرصا واعدة للشركات اليابانية الراغبة فى الاستفادة من موقع مصر الاستراتيجي كمركز للإنتاج وإعادة تصدير المنتجات إلى مختلف دول العالم فى ظل التوسع في المناطق الحرة بمصر ووجود اتفاقيات تجارة حرة تربط بين مصر والدول العربية والإفريقية والأوروبية.
اليابان تؤيد ثورة 30 يونيو
وكانت قد بدأت العلاقات المصرية اليابانية بشكل رسمي فى 7 أبريل 1922 عندما اعترفت طوكيو باستقلال مصر، كما كانت اليابان واحدة من الدول التي وقفت إلى جانب مصر فى ثورة الشعب المصري فى 30 يونيو، بينما قدم الإمبراطور الياباني السابق اكيهيتو في يونيو 2014 التهنئة للرئيس السيسي بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية معربا عن أطيب أمنياته بالنجاح وتحقيق الرفاهية للشعب المصري، مشيرا إلى أن مصر دولة كبري فى الشرق الأوسط وإفريقيا، وهي تعبر مرحلة حاسمة سياسيًا واجتماعيًا، وعبر عن ثقته أن الرئيس السيسي سوف يلعب دورًا قياديًا فى تخطي التحديات مدعومًا بالجماهير المصرية.
والتي بدأت بزيارة رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي للقاهرة 2015، ثم زيارة الرئيس السيسي لطوكيو فى 2016 ومن بعدها حضوره قمة الـ 20 يونيو الماضي، الأمر الذي كان له أثرا كبيرا فى زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين لـ 2 مليار دولار فى 2018 مقارنة بـ 989 مليون دولار فى 2017، بزيادة 30.5% وكذلك زيادة الاستثمارات اليابانية فى مصر لـ 889 مليون دولار بزيادة 74% عن العام السابق، ومن المتوقع أن يشهد مؤتمر تيكاد 7 نقلة نوعية فى العلاقات المصرية اليابانية، حيث يعبر الرئيس السيسي عن صوت إفريقيا فى هذا المحفل الهام لرئاسة مصر للاتحاد الأفريقي.
- المتحف الكبير والمدارس اليابانية
كما شمل التعاون المصري الياباني تمويل مشروع مطار برج العرب، وإنشاء محطة لإنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية بقدرة 20 ميجاوات بالغردقة، فضلا عن رفع كفاءة 3 شركات لإنتاج وتوزيع الكهرباء فى مصر، فضلا عن منح يابانية موجهة لتدريب مهارات العمال والاستثمار فى العنصر البشري بمصر.
- المستثمرون اليابانيون يشيدون بجهود السيسي
فيما تشمل الصادرات المصرية لليابان الغاز الطبيعي المسال والمنتجات البترولية والقطن والسيراميك والخضر والفاكهة والملابس والحديد والصلب والرصاص ومنتجات الصناعات الغذائية، بينما تشمل الواردات المصرية من اليابان «السيارات والجرارات والأجهزة الكهربائية ومعدات التصوير الفوتوغرافي والسينمائي والبصريات والبلاستيك ومصنوعاته والكيماويات العضوية».
- ثورة اقتصادية فى مصر
حيث تذخر مصر بالفرص الاستثمارية الواعدة ويأتي فى مقدمتها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والتي تشمل إنشاء مناطق صناعية ولوجستية كبري وكذلك تنمية وإنشاء عدد من المناطق الحرة والاستثمارية والصناعية فى مختلف أنحاء مصر، وتشييد أكثر من 20 مدينة جديدة بأحدث النظم التكنولوجية منها العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة الجلالة وغيرها، إلى جانب مشروعات الطاقة العملاقة، وهو ما يوفر فرصا واعدة للشركات اليابانية الراغبة فى الاستفادة من موقع مصر الاستراتيجي كمركز للإنتاج وإعادة تصدير المنتجات إلى مختلف دول العالم فى ظل التوسع في المناطق الحرة بمصر ووجود اتفاقيات تجارة حرة تربط بين مصر والدول العربية والإفريقية والأوروبية.
- تيكاد فرصة لزيادة التعاون
اليابان تؤيد ثورة 30 يونيو
وكانت قد بدأت العلاقات المصرية اليابانية بشكل رسمي فى 7 أبريل 1922 عندما اعترفت طوكيو باستقلال مصر، كما كانت اليابان واحدة من الدول التي وقفت إلى جانب مصر فى ثورة الشعب المصري فى 30 يونيو، بينما قدم الإمبراطور الياباني السابق اكيهيتو في يونيو 2014 التهنئة للرئيس السيسي بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية معربا عن أطيب أمنياته بالنجاح وتحقيق الرفاهية للشعب المصري، مشيرا إلى أن مصر دولة كبري فى الشرق الأوسط وإفريقيا، وهي تعبر مرحلة حاسمة سياسيًا واجتماعيًا، وعبر عن ثقته أن الرئيس السيسي سوف يلعب دورًا قياديًا فى تخطي التحديات مدعومًا بالجماهير المصرية.