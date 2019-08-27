مصر واليابان.. صداقة تاريخية تمتد لأكثر من 150 عامًا.. 2 مليار جنيه حجم التبادل التجاري.. و106 شركات يابانية تعمل فى مصر

المتحف الكبير والمدارس اليابانية

المستثمرون اليابانيون يشيدون بجهود السيسي

ثورة اقتصادية فى مصر

وهو ما يوفر فرصا واعدة للشركات اليابانية الراغبة فى الاستفادة من موقع مصر الاستراتيجي كمركز للإنتاج وإعادة تصدير المنتجات إلى مختلف دول العالم فى ظل التوسع في المناطق الحرة بمصر ووجود اتفاقيات تجارة حرة تربط بين مصر والدول العربية والإفريقية والأوروبية.



تيكاد فرصة لزيادة التعاون يذكر أن قمة تيكاد 7 ستعقد تحت رئاسة مشتركة يابانية مصرية على خلفية رئاسة مصر للاتحاد الإفريقية، الأمر الذي يدعم عملية التعاون الثلاثي ما بين مصر واليابان فى أفريقيا حيث تعد فرصة لتحقيق التطلعات التنمية لإفريقيا خاصة وأن مصر تعد بوابة التنمية نحو القارة السمراء.



اليابان تؤيد ثورة 30 يونيو

وكانت قد بدأت العلاقات المصرية اليابانية بشكل رسمي فى 7 أبريل 1922 عندما اعترفت طوكيو باستقلال مصر، كما كانت اليابان واحدة من الدول التي وقفت إلى جانب مصر فى ثورة الشعب المصري فى 30 يونيو، بينما قدم الإمبراطور الياباني السابق اكيهيتو في يونيو 2014 التهنئة للرئيس السيسي بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية معربا عن أطيب أمنياته بالنجاح وتحقيق الرفاهية للشعب المصري، مشيرا إلى أن مصر دولة كبري فى الشرق الأوسط وإفريقيا، وهي تعبر مرحلة حاسمة سياسيًا واجتماعيًا، وعبر عن ثقته أن الرئيس السيسي سوف يلعب دورًا قياديًا فى تخطي التحديات مدعومًا بالجماهير المصرية. يذكر أن قمة تيكاد 7 ستعقد تحت رئاسة مشتركة يابانية مصرية على خلفية رئاسة مصر للاتحاد الإفريقية، الأمر الذي يدعم عملية التعاون الثلاثي ما بين مصر واليابان فى أفريقيا حيث تعد فرصة لتحقيق التطلعات التنمية لإفريقيا خاصة وأن مصر تعد بوابة التنمية نحو القارة السمراء.اليابان تؤيد ثورة 30 يونيووكانت قد بدأت العلاقات المصرية اليابانية بشكل رسمي فى 7 أبريل 1922 عندما اعترفت طوكيو باستقلال مصر، كما كانت اليابان واحدة من الدول التي وقفت إلى جانب مصر فى ثورة الشعب المصري فى 30 يونيو، بينما قدم الإمبراطور الياباني السابق اكيهيتو في يونيو 2014 التهنئة للرئيس السيسي بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية معربا عن أطيب أمنياته بالنجاح وتحقيق الرفاهية للشعب المصري، مشيرا إلى أن مصر دولة كبري فى الشرق الأوسط وإفريقيا، وهي تعبر مرحلة حاسمة سياسيًا واجتماعيًا، وعبر عن ثقته أن الرئيس السيسي سوف يلعب دورًا قياديًا فى تخطي التحديات مدعومًا بالجماهير المصرية.

تتمتع مصر واليابان بعلاقة صداقة طويلة تمتد لأكثر من 150 عامًا، تجعل اليابان محورا دائما للعلاقات الثنائية التي وصفت بـ «المتانة» وقد شهدت العلاقات المصرية اليابانية تقدمًا كبيرا خلال الفترة الماضية خاصة مع الصداقة القوية التي تربط بين الرئيس السيسي وشينزو آبي رئيس الوزراء الياباني إلى جانب الاتساق والتفاهم فى الرؤى السياسية حول كافة القضايا.والتي بدأت بزيارة رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي للقاهرة 2015، ثم زيارة الرئيس السيسي لطوكيو فى 2016 ومن بعدها حضوره قمة الـ 20 يونيو الماضي، الأمر الذي كان له أثرا كبيرا فى زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين لـ 2 مليار دولار فى 2018 مقارنة بـ 989 مليون دولار فى 2017، بزيادة 30.5% وكذلك زيادة الاستثمارات اليابانية فى مصر لـ 889 مليون دولار بزيادة 74% عن العام السابق، ومن المتوقع أن يشهد مؤتمر تيكاد 7 نقلة نوعية فى العلاقات المصرية اليابانية، حيث يعبر الرئيس السيسي عن صوت إفريقيا فى هذا المحفل الهام لرئاسة مصر للاتحاد الأفريقي.ويعد المتحف المصري الكبير جوهرة وأيقونة التعاون الثقافي والحضاري بين البلدين، والذي ينقل التراث للأجيال القادمة ويعد كنز للإنسانية، فيما زار مصر 42 ألف سائح ياباني العام الماضي مما يعكس مدى الاستقرار الذي تتمتع به مصر، كذلك هناك تعاون مثمر فى مجال التعليم، يعتمد على نقل التجربة اليابانية الرائدة فى التعليم إلي مصر، فعندما زار الرئيس السيسي اليابان اتفق مع شينزو آبي على المبادرة التعليمية اليابانية المصرية وتم التوسع بشكل كبير فى التعليم الشامل، من مرحلة الحضانة وحتي التعليم العالي، من خلال إنشاء أكثر من 40 مدرسة يابانية والجامعة اليابانية بمصر.كما شمل التعاون المصري الياباني تمويل مشروع مطار برج العرب، وإنشاء محطة لإنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية بقدرة 20 ميجاوات بالغردقة، فضلا عن رفع كفاءة 3 شركات لإنتاج وتوزيع الكهرباء فى مصر، فضلا عن منح يابانية موجهة لتدريب مهارات العمال والاستثمار فى العنصر البشري بمصر.ودائما ما يشيد رجال الأعمال اليابانيين فى مصر بالجهود التي يبذلها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحسين مناخ الاستثمار ودفع عجلة الاقتصاد والإنتاج فى مصر، حيث يوجد 106 شركات يابانية تعمل فى مصر بالعديد من قطاعات الاستثمار منها «صناعة السيارات والصناعات المغذية والصناعات الهندسية وصناعة الأجهزة المنزلية والصناعات الدوائية والصناعات البترولية والحفر والاستكشاف وصناعة المستلزمات الطبية والمشروعات الزراعية والإنشاءات وصناعة الغذاء والتأمين والاستثمارات فى الأوراق المالية».فيما تشمل الصادرات المصرية لليابان الغاز الطبيعي المسال والمنتجات البترولية والقطن والسيراميك والخضر والفاكهة والملابس والحديد والصلب والرصاص ومنتجات الصناعات الغذائية، بينما تشمل الواردات المصرية من اليابان «السيارات والجرارات والأجهزة الكهربائية ومعدات التصوير الفوتوغرافي والسينمائي والبصريات والبلاستيك ومصنوعاته والكيماويات العضوية».كما تحرص الشركات اليابانية بمصر على التوسع فى نشاطها بعد الإجراءات والتشريعات التي اتخذتها مصر لتشجيع ضخ استثمارات جديدة خلال المرحلة المقبلة، وما أحرزته مصر في برنامج الإصلاح الاقتصادي لتصبح الدولة صاحبة الاقتصاد الأسرع نموا فى الشرق الأوسط والواجهة التي يفضلها مستثمرو الأسواق الناشئة طبقا لوكالة بلومبرج الأمريكية منذ أيام.حيث تذخر مصر بالفرص الاستثمارية الواعدة ويأتي فى مقدمتها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والتي تشمل إنشاء مناطق صناعية ولوجستية كبري وكذلك تنمية وإنشاء عدد من المناطق الحرة والاستثمارية والصناعية فى مختلف أنحاء مصر، وتشييد أكثر من 20 مدينة جديدة بأحدث النظم التكنولوجية منها العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة الجلالة وغيرها، إلى جانب مشروعات الطاقة العملاقة،