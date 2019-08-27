السيسي يكافح العدو الأول للقارة السمراء.. الفساد يستنزف 50 مليار دولار سنويًا.. ونقل التجربة المصرية لـ 50 دولة

خطة لمكافحة الفساد

التجربة المصرية

1.8 تريليون دولار أموال مهربة

منصة قارية ومؤشر للفساد بإفريقيا

يعتبر الفساد العدو الأكبر والأول لشعوب القارة السمراء ويمثل تحديا هائلا أمام الاستقرار وتحقيق التنمية بالقارة، حيث تبلغ خسائر القارة الأفريقية حوالي 50 مليار دولار سنويًا جراء الفساد والتدفقات المالية غير المشروعة.وقد تنبهت مصر والرئيس السيسي إلى خطورة الفساد فى القارة مهما حدث من تنمية، لذلك وضعت مصر خطة إستراتيجية لمكافحة الفساد فى القارة الإفريقية كأحد الأولويات القصوى للتنمية فى القارة، وفي سبيل ذلك قامت مصر بتنظيم أول منتدى إفريقي لمكافحة الفساد والذي أقيم فى شرم الشيخ يونيو الماضي بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي ومشاركة أكثر من 200 مسؤول من 51 دولة إفريقية.وجاء المنتدي بهدف نقل خبرات وتجارب مصر فى مجال مكافحة الفساد بكافة صوره إلى الدول الإفريقية والذي عكس رغبة مصر الجادة فى مساندة إفريقيا للقضاء على الفساد والانطلاق نحو تنمية شاملة خاصة فى ظل رئاستها للاتحاد الإفريقي، وجاء إطلاق المنتدي بناء على مبادرة «إفريقيا تكافح الفساد من أجل التنمية» التي أطلقها الرئيس السيسي فى يناير 2018 بأديس أبابا والتي استطاعت مصر أن تحولها إلى واقع ملموس لتبادل الأفكار والرؤى حول أفضل السبل والإستراتيجيات لمكافحة الفساد.ويعد الفساد أكبر عقبة نحو تحقيق أهداف أجندة التنمية 2063 حيث يستنزف موارد القارة ويهدر جهود تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة، ويتسبب فى إهدار موارد القارة الضخمة والمتنوعة مما يؤدي إلى استمرار معاناة الشعوب الإفريقية من الفقر رغم وفرة الموارد، حيث يؤثر بالسلب على إيرادات الموازنات العامة للدول والكفاءة الاقتصادية للمؤسسات وتقييد فرص النمو الاقتصادي.حيث بلغت حجم الأموال المهربة من إفريقيا بطرق غير مشروعة 1.8 تريليون دولار خلال الـ 38 عاما الماضية مما عزز من حدة الفقر وتدني مستوى الخدمات فى القارة السمراء وزيادة حجم مديونية القارة الأفريقية التي يعيش أكثر من 40 % من أبنائها تحت خط الفقر.وفي سبيل ذلك قامت مصر بجهد كبير لمكافحة الفساد فى إفريقيا وذلك عبر توفير مئات المنح التدريبية والدورات للكوادر الأفريقية و للعاملين بكافة أجهزة مكافحة الفساد بإفريقيا، وتدشين منصة قارية مع الشركاء الدوليين فى مجال مكافحة الفساد، وإعداد آلية إلكترونية مؤمنة لتبادل المعلومات حول مكافحة الفساد والتوسع فى بروتوكولات التعاون بين الأجهزة المصرية والإفريقية فى مكافحة الفساد.ووضع خطة استراتيجية متكاملة لمكافحة الفساد فى إفريقيا تشمل التعليم والإعلام والبحث العلمي من خلال تشكيل لجنة مشتركة من الأجهزة المعنية والخبراء بالدول الإفريقية، ووضع مؤشر إفريقي لقياس الفساد بالقارة، ووضع آلية منتظمة لعقد منتدي مكافحة الفساد بصفة دورية.