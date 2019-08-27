السيسي يكافح العدو الأول للقارة السمراء.. الفساد يستنزف 50 مليار دولار سنويًا.. ونقل التجربة المصرية لـ 50 دولة

يعتبر الفساد العدو الأكبر والأول لشعوب القارة السمراء ويمثل تحديا هائلا أمام الاستقرار وتحقيق التنمية بالقارة، حيث تبلغ خسائر القارة الأفريقية حوالي 50 مليار دولار سنويًا جراء الفساد والتدفقات المالية غير المشروعة.
حيث بلغت حجم الأموال المهربة من إفريقيا بطرق غير مشروعة 1.8 تريليون دولار خلال الـ 38 عاما الماضية مما عزز من حدة الفقر وتدني مستوى الخدمات فى القارة السمراء وزيادة حجم مديونية القارة الأفريقية التي يعيش أكثر من 40 % من أبنائها تحت خط الفقر.
ووضع خطة استراتيجية متكاملة لمكافحة الفساد فى إفريقيا تشمل التعليم والإعلام والبحث العلمي من خلال تشكيل لجنة مشتركة من الأجهزة المعنية والخبراء بالدول الإفريقية، ووضع مؤشر إفريقي لقياس الفساد بالقارة، ووضع آلية منتظمة لعقد منتدي مكافحة الفساد بصفة دورية.
- خطة لمكافحة الفساد
- التجربة المصرية
- 1.8 تريليون دولار أموال مهربة
حيث بلغت حجم الأموال المهربة من إفريقيا بطرق غير مشروعة 1.8 تريليون دولار خلال الـ 38 عاما الماضية مما عزز من حدة الفقر وتدني مستوى الخدمات فى القارة السمراء وزيادة حجم مديونية القارة الأفريقية التي يعيش أكثر من 40 % من أبنائها تحت خط الفقر.
- منصة قارية ومؤشر للفساد بإفريقيا
ووضع خطة استراتيجية متكاملة لمكافحة الفساد فى إفريقيا تشمل التعليم والإعلام والبحث العلمي من خلال تشكيل لجنة مشتركة من الأجهزة المعنية والخبراء بالدول الإفريقية، ووضع مؤشر إفريقي لقياس الفساد بالقارة، ووضع آلية منتظمة لعقد منتدي مكافحة الفساد بصفة دورية.