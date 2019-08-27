1000 قائد أفريقي.. مشروع مصري لتأهيل شباب القارة السمراء

يولى الرئيس عبد الفتاح السيسى اهتمامًا كبيرًا بالشباب، ومنذ أن تولى مسئولية إدارة البلاد فى 2014، ويعطى هذا الملف أهمية خاصة، من خلال برامج تأهيلية ومراكز لإعدادهم للقيادة والنهوض بمستقبلهم، فضلا عن دعمه الدائم لهم من خلال مؤتمرات الشباب التي تعقد بشكل منتظم بحضوره.



وتحولت مؤتمرات الشباب لأيقونة مصرية وتجربة رائدة وناجحة تسعى العديد من الدول لتطبيقها، حيث أبدى عدد من رؤساء الدول إعجابهم بفكرة المؤتمرات وحرصوا على التعرف على التجربة المصرية فيما يتعلق بالمؤتمرات الوطنية للشباب وتطبيقها في بلدانهم.



وإزاء اهتمام الرئيس السيسى بالقارة الأفريقية، بدأت مصر فى تنفيذ البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الأفريقي للقيادة APLP، والذى يعد أحد نتائج وتوصيات منتدى شباب العالم، ويؤكد التزام مصر تجاه قارتها الأفريقية بتنمية قدرات أبنائها وتأهيلهم للقيادة ومن هنا جاءت فكرة البرنامج الذي بدأت الأكاديمية الوطنية للتدريب علي تنفيذه.



ويهدف البرنامج إلى تجميع الشباب الأفريقي من جميع البلاد بالقارة في برنامج تدريبي واحد باختلاف انتماءاتهم ومعتقداتهم تحت مظلة واحدة هدفها التنمية والسلام، حيث تستهدف مصر تدريب 10 دفعات بإجمالي 1000 شاب أفريقي بواقع 100 متدرب بكل دفعة علي أن يتم الانتهاء من تدريب خمس دفعات بنهاية عام 2019 وبحلول عام 2020.



ووضعت الأكاديمية الوطنية للتدريب برنامجًا تدريبيًا يشمل عدة زوايا منها أن يكون ملائم لمخاطبة فئة الشباب المستهدفة وهى الفئة العمرية المطلوبة ما بين 18 و 30 عامًا، وذلك عن طريق احتوائه العديد من الأنشطة وورش العمل، وأن يتناسب مع الطبيعة الأفريقية من حيث طريقة التفكير وجوانب الحياة.



وكذلك يتضمن أفكار ومقترحات خاصة بتطوير وتنمية القارة الأفريقية عن طريق فكر وسواعد أبنائها، وأن يتم تقديمه كاملًا بلغة متفق عليها بين الدول المشاركة وتم الاتفاق على أن تكون اللغة الإنجليزية.



أما المحاور التي تم الاهتمام بها عند وضع المحتوى التدريبي، فكانت تنمية مهارات القيادة الفعالة، وتطوير مهارات التفاوض الفعال، والذكاء العاطفي والاجتماعي، والاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة وتناولها من خلال أجندة أفريقيا 2063 ، فضلا عن السياحة الخضراء وإدارة التراث الثقافي، والابتكارات التكنولوجية والعلمية، ومدن التعلم والتنوع الثقافي، ومحور التوعية الأمنية والقومية الخاصة بالقارة الأفريقية.



وتم تصميم أساليب التدريب بحيث تكون متقدمة غير تقليدية لتعظيم الاستفادة من البرنامج المصمم للتدريب والاستفادة من طاقات الشباب في مختلف دول القارة، وعقد ورش عمل مختلفة بالتعاون مع منظمات محلية ودولية عريقة، وكذلك الأنشطة العملية والعمل الجماعي، ونقل الخبرات حيث تم الاتفاق مع لفيف ضخم من أكبر وأقوى المدربين وذوي الخبرات في المجالات المختلفة لنقل خبراتهم للشباب وتوظيف طاقاتهم.



كما تم تصميم برنامج شامل يتناول الجانب الثقافي والسياحي والاقتصادي والعلمي والرياضي، وقد تم الانتهاء من إعداد وتدريب الدفعة الأولى وكرمهم الرئيس السيسى فى المؤتمر الوطنى السابع للشباب الذى عقد فى العاصمة الإدارية نهاية الشهر الماضي، والتى ضمت 100 خريج وخريجة، حيث مثل الدارسون في الدفعة الأولى من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الأفريقي 29 دولة أفريقية، وحضر حفل التخرج سفراء دول الاتحاد الأفريقي، ومن المنتظر أن تمثل 44 جنسية فى الدفعة القادمة.