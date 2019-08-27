باريس سان جيرمان في ورطة بعد غياب الثنائي المرعب وإصرار نيمار علي الرحيل

يعيش نادي باريس سان جيرمان في الموسم الجديد، أوضاعًا صعبة تجعل أحلامه بالمنافسة على لقب دوري أبطال أوروبا مهددة، فبعد إن كان يسعى إلى تكوين فريق قوي ينافس أفضل الأندية في "القارة العجوز"، بات النجوم يرغبون في الابتعاد عنه، بسبب ضعف الدوري الفرنسي مقارنة بالدوريات الأربعة الكبار.



اقتراب رحيل البرازيلي نيمار دا سيلفا عن باريس سان جيرمان كانت هي القشة التي قصمت ظهر البعير، رغم الضجة الكبيرة التي عاشتها الصفقة الأغلى في تاريخ كرة القدم، عندما كسر نيمار عقده والشرط الجزائي مع برشلونة الإسباني في 2017، وانتقل مقابل 220 مليون يورو إلى حديقة الأمراء.



وبعد سقوط فريق باريس سان جيرمان في بطولة دوري أبطال أوروبا، والخروج في آخر نسختين بطريقة فاضحة أمام برشلونة بالخسارة 1-6، رغم الفوز في الذهاب 4-0، والخسارة من مانشستر يونايتد 1-3، والفوز في إنجلترا 2-0، استفاق نيمار وعلم أنه أخطأ برحيله عن برشلونة والدوري الإسباني بصفة عامة.



وبات فريق باريس سان جيرمان في موضع غير جيد، بعد خسارة أكثر من نجم، كان أبرزهم في فترة الانتقالات الحالية اللاعب الفرنسي أدريان رابيو الذي أصر على الرحيل مجانًا بالانتقال إلى يوفنتوس الإيطالي، ومن بعده نيمار الذي يحاول جاهدًا الهروب من النادي الباريسي.



وعلى الجانب الآخر نجد أن باريس سان جيرمان مهدد أيضًا للمنافسة على لقب الدوري الفرنسي والفوز به كما فعل واقتنص لقبه آخر موسمين، إضافة إلى فوزه باللقب 6 مرات في آخر 7 مواسم.



جدير بالذكر أن باريس سان جيرمان تلقى خبرا غير سار بعد تأكد غياب مهاجمه كيليان مبابي عن الملاعب أربعة أسابيع على الأقل، بينما سيغيب زميله المهاجم إدينسون كافاني ثلاثة أسابيع عقب إصابتهما أمام تولوز في الدوري المحلي.



وفعليًا خسر سان جيرمان 3 نقاط في الجولة الثانية بعد سقوطه أمام منافسه رين، ليحتل الفريق المركز الثالث برصيد 6 نقاط، بينما يتصدر رين المسابقة برصيد 9 نقاط، وسط منافسة كبيرة من أكثر من نادٍ، بينما سيكون النادي الباريسي أمام مأزق في الجولات المقبلة بسبب غياب كافاني ومبابي، وابتعاد نيمار.