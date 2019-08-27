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الأمير هارى يتنازل عن خاتم والدته ديانا لـ كيت ميدلتون لهذا السبب

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 09:24 م
الأميرة ديانا
الأميرة ديانا
كريم جمال
يعد خاتم الأميرة ديانا الراحلة واحدًا من أجمل وأشهر الخواتم حول العالم، لما يحتويه من حجر السفير الباهظ بالإضافة لأحجار الألماس المحيطة به، والذي كانت الأميرة الراحلة ديانا تضعه قبل وفاتها إلا أن ابنها الأمير هارى تنازل عنه لصالح كيت ميدلتون زوجة أخيه.

الأمر الذى أكده بول بوريل الخادم الشخصي للأميرة ديانا، في فيلم وثائقي جديد بعنوان قصة ديانا من إنتاج أمازون برايم، بأن الخاتم الشهير كان ملكًا للإبن الأصغر الأمير هاري وليس لـ ويليام.

وبالفعل سمحت الأسرة المالكة للأمير هاري وقت وفاة والدته في عام 1997 باختيار القطع المحببة لديه من مجموعة مجوهراتها الخاصة.

إلا إنه فى العام 2010 عندما تقدم شقيقه الأكبر الأمير ويليام للزواج من كيت، قدم له هاري خاتم ديانا البالغ قيمته 300 ألف جنيه استرليني هدية، من أجل عروسه.

وأضاف مؤلف الفيلم الوثائقى أن هذه الصفات السنة قد ورثها هارى من والدته الأميرة الراحلة، والتى تضح فى العديد من المواقف اليومية للأمير الصغير.

يذكر أن خاتم الأميرة ديانا كان من تصميم زوجها الأمير تشارلز ولى العهد وابن الملكة اليزابيث الثانية.
الأمير هارى يتنازل عن خاتم والدته ديانا لـ كيت ميدلتون لهذا السبب
الأمير هارى يتنازل عن خاتم والدته ديانا لـ كيت ميدلتون لهذا السبب
الأمير هارى يتنازل عن خاتم والدته ديانا لـ كيت ميدلتون لهذا السبب
الأمير هارى يتنازل عن خاتم والدته ديانا لـ كيت ميدلتون لهذا السبب

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