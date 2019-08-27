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اقتصاد

التخطيط القومي ينظم ورشة لدعم اللامركزية والاحتواء الاجتماعي في يومين

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 08:57 م
خلال الورشة
خلال الورشة
آية الجارحي
تواصل فعاليات ورش العمل حول «اللامركزية والاحتواء الاجتماعي» لأعضاء مجلس النواب المصري بمعهد التخطيط القومي في إطار التوجهات الرئيسية لإستراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030.

وفي إطار تنفيذ مشروع بناء قدرات أعضاء مجلس النواب المصري في مجالي "اللامركزية و الاحتواء الاجتماعى" قام معهد التخطيط القومى بتنظيم ورشة عمل لمدة يومين فى الفترة من 26 - 27 أغسطس لأعضاء الأمانة العامة بمجلس النواب بحضور الدكتور علاء زهران - رئيس المعهد و الدكتور خالد عطيه - نائب رئيس المعهد لشئون البحوث و الدراسات العليا بعنوان "الإطار العام للاحتواء الاجتماعي".

وتناولت الورشة العديد من الموضوعات منها مفهوم وقضايا وأبعاد الاحتواء الاجتماعي، والإدارة المالية الحكومية والمساءلة المجتمعية كمدخل للاحتواء الاجتماعى، أدوات تطبيق الاحتواء الاجتماعى، وتوطين أهداف التنمية المستدامة والاحتواء الاجتماعى.

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