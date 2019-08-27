بسبب براءة الاختراع.. نهاية عصر الـ آيفون.. وسامسونج الرابح الأكبر

بسبب معركة قضائية بين شركتي رقائق إلكترونية على براءة اختراع، فإن مبيعات آيفون قد تختفى خلال الفترة المقبلة.



وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي. بي. سي" أن منتجات آبل Apple وجوجل Google من بين أكثر المنتجات شعبية التي سيتم حذفها من قائمة المبيعات بسبب الصراع بين الشركتين.



وتطلب شركة "جلوبال فوندريس" GlobalFoundries، ومقرها الولايات المتحدة، وقف استيراد المنتجات التي تستخدم معالجات تصنعها منافستها التايوانية سيميكوندتور في أمريكا وأوروبا.



وردت الشركة التايوانية على هذه القضية بالقول إنه "لا أساس لهذه المزاعم".



وذكرت "جلوبال فوندريس" أن الملكية الفكرية لها استخدمت بشكل غير شرعي في هواتف آيفون إكس إس iPhone XS وبيكسل Pixel الذكية بالإضافة إلى السماعات.



وأشارت إلى أن الشركات مثل إنفيديا Nvdia وأسوس Asus وموتورولا Motorola ووان بلاس OnePlus.



وتسعى الشركة، التي يقع مقرها في كاليفورنيا، إلى الحصول على تعويضات "كبيرة" ، مدعيا أن الشركة التايوانية حققت أرباحا بمليارات الدولارات باستخدام تقنية براءة الاختراع.



وأوضحت الشركة الأمريكية أن المستهلكين لديهم خيارات لشراء منتجات بديلة مثل سامسونج Samsung وإل جي LG، اللتين لم يرد اسماهما في القضية.



وتابعت أن هذا يعنى أنه سيكون هناك إمدادات كافية بالنسبة للمستهلكين.



ومن جانبه، قال جريج بارتليت نائب رئيس وحدة الهندسة والتكنولوجيا في الشركة إن هذه القضايا تهدف إلى حماية هذه الاستثمارات والابتكار في الولايات المتحدة وأوروبا.