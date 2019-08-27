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عايزين إجازات طول السنة.. تعليق الباز على إجازة رأس السنة الهجرية

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 09:18 م
الإعلامي محمد الباز
الإعلامي محمد الباز
البهي عمرو
انتقد الإعلامي محمد الباز، جميع المصريين الذين تحدثوا على أن إجازة رأس السنة الهجرية ستكون يوم الأحد بدلا من يوم السبت.

وأضاف الباز خلال تقديمه برنامج " 90 دقيقة" المذاع على قناة المحور، أن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أكد أن إجازة رأس السنة الهجرية، ستكون فى نفس اليوم الذي يظهر فيه الهلال فإذا كانت رأس السنة يوم السبت ستكون الإجازة السبت وإذا كانت الأحد ستكون الأحد.

وأشار الباز إلى أن هناك بعض الصفحات نشرت تعليقات تقول أن الحكومة تقوم بإلغاء إجازة رأس السنة، مؤكدًا أن هذا غير صحيح.

وتابع الباز أن هناك تعليقات نشرت بأن الحكومة لا تراعي مشاعر المسلمين ولا أعياد المسلمين، معلقًا أن هذا ايضًا غير صحيح، وأن الإجازات أشياء مقدسة للمصريين، ويريدون الحصول على إجازات طوال العام.

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