بروتوكول تعاون الآثار ومجموعة الماسة لإنشاء متحف العاصمة الإدارية الجديدة.. صور

شهد الدكتور خالد العناني وزير الآثار، و اللواء محمد أمين نصر مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية، مساء الثلاثاء، مراسم توقع بروتوكول تعاون بين المجلس الاعلى للاثار ومجموعة الماسة لإنشاء متحف جديد بمدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة.



التوقيع جاء طبقا لتوجيهات رئيس الجمهورية بإنشاء مدينة للفنون و الثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي تعد أكبر مدينة للفنون والثقافة في العالم.



وقع البروتوكول الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس للأعلى للآثار، و وليد سامي مدير عام مجموعة الماسة. و قد شاهد الحاضرين بعد مراسم التوقيع، عرض مصور عن مدينة الفنون والثقافة و مبني المتحف و سيناريو العرض المتحفي الخاص به.



و أكد الأمين العام للمجلس للأعلى للآثار، أن هذا البروتوكول هو أحد أوجه التعاون و الشراكة مع القطاع الحكومي لتطوير و تشغيل خدمات الزائرين بالمواقع و المتاحف الاثرية ، حيث وقعت الوزارة عدد من بروتوكولات التعاون مع كل من وزارة الإسكان و المجتمعات العمرانية لتطوير منطقة سقارة الاثرية، و مع محافظتي مرسي مطروح و كفر الشيخ لتطوير و افتتاح متحف الاثار بهما منا يساهم في تنشيط السياحة و رفع الوعي الأثري لدى أبناء المحافظتين.



و أوضح الأمين العام للمجلس للأعلى للآثار، ان توقيع هذا البروتوكول جاء بعد موافقة مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار، ووفقا لقانون حماية الاثار و تعديلاته، بهدف اقامة متحف للاثار بمدينة الفنون و الثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة يضم مجموعة مختلفة من القطع الأثرية التي تعكس ثراء تاريخ مصر الحضاري و الثقافي.



وأكد الأمين العام للمجلس للأعلى للآثار، ان المجلس الأعلى للآثار سيتولي الإدارة و الإشراف الاثري علي المتحف كما سيقوم باختيار القطع الأثرية التي ستعرض به بالاضافة الي اعداد تصميم فتارين العرض ووضع سيناريو العرض المتحفي واتخاذ كافة التدابير اللازمة لتوفير الحراسة والتأمين الكامل للقطع.



وأوضح الأمين العام للمجلس للأعلى للآثار، أن مدينة الفنون والثقافة ستجهز مبنى المتحف إنشائيا وكافة الخدمات المختلفة من توفير نظم حديثة للإضاءة و تأمين ضد مخاطر الحريق و السرقة و نظافة.



ومن جانبه قال د. محمود مبروك مستشار سيناريو العرض المتحفي بوزارة الاثار، أن هذا المتحف يوثق و لأول مرة تاريخ العواصم المصرية بداية من منف ثم طيبة والمنيا مرورا بالاسكندرية خلال العصر اليوناني و الروماني وصولا إلى مدينة الفسطاط والقاهرة الفاطمية والقاهرة الخديوية .



وأوضح مستشار سيناريو العرض المتحفي بوزارة الاثار، سيتم تخصيص فاترينة لكل عاصمة من العواصم الإدارية، لتسليط الضوء على النواحى الإدارية متشملة الأختام والرسائل والصادر والوارد والتبادل التجارى قديمًا، إلى جانب عرض العديد من العملات التى توضح بداية ونهاية الحكم لكل فترة.