قرار صادم من الاتحاد السعودي بشأن بطاقة المدربين

أصدر الاتحاد السعودي لكرة القدم، قرارًا يمنع انتقال أي مدير فني بين الأندية السعودية، خلال الموسم الرياضي الجاري.



ونشر الاتحاد السعودي لكرة القدم عبر حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر تغريدة جاءت كالتالي : إذا قام المدرب بفسخ عقده أو انتهت علاقته التعاقدية مع النادي خلال سريان الموسم الرياضي، يمنع أي نادٍ في السعودية من التعاقد معه إلى أن ينتهي الموسم الرياضي.



كما أعلن الاتحاد، عن اعتماد آلية عمل وإصدار بطاقة المدربين العاملين في الأندية السعودية بكافة تخصصاتهم الفنية إضافة الى معايير الرخصة التدريبية للمدربين التي بدأ العمل بها اعتبارا من 18 أغسطس الجاري.



وأشار القرار الى أن: يستثني من تطبيق هذا الأمر العقود الموقعة قبل يوم 18 أغسطس.