ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قرار صادم من الاتحاد السعودي بشأن بطاقة المدربين

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 09:05 م
الدوري السعودي
الدوري السعودي
عمرو ابوبكر
أصدر الاتحاد السعودي لكرة القدم، قرارًا يمنع انتقال أي مدير فني بين الأندية السعودية، خلال الموسم الرياضي الجاري.

ونشر الاتحاد السعودي لكرة القدم عبر حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر تغريدة جاءت كالتالي : إذا قام المدرب بفسخ عقده أو انتهت علاقته التعاقدية مع النادي خلال سريان الموسم الرياضي، يمنع أي نادٍ في السعودية من التعاقد معه إلى أن ينتهي الموسم الرياضي.

كما أعلن الاتحاد، عن اعتماد آلية عمل وإصدار بطاقة المدربين العاملين في الأندية السعودية بكافة تخصصاتهم الفنية إضافة الى معايير الرخصة التدريبية للمدربين التي بدأ العمل بها اعتبارا من 18 أغسطس الجاري.

وأشار القرار الى أن: يستثني من تطبيق هذا الأمر العقود الموقعة قبل يوم 18 أغسطس.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

العدل يشرح أسباب إصابات لاعبي اليد في دورة الاتحاد العربي بالعراق

مدير فني جديد.. تعرف على موعد تقديم رينارد لـ منتخب السعودية

اتحاد الكرة يخاطب الأفرع لتوثيق عقود المدربين والإداريين

ترشيحاتنا

بعد ريهام سعيد وتامر أمين ..الأعلى للإعلام يحقق في شكوى ضد عمرو أديب

كأس مصر.. ميدو يطيح بـ 8 نجوم من قائمة المقاصة قبل مواجهة الزمالك غدا

مكشوف البطن والجوانب.. درة بإطلالة مثيرة بالأحمر الفاقع

في عيد ميلادها... تعرف على عمر هيدي كرم الحقيقي وسبب قلة أعمالها الفنية

فستان قصير وكعب.. إنجى المقدم تستعرض أناقتها بإطلالة مثيرة

وهبت حياتي له ومتعتي الوحيدة.. حقيقة اعتزال إلهام شاهين للفن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ببطن مكشوف وأوف شولدر.. ملك قورة تتألق فى الساحل الشمالى

طريقة عمل الكب كيك بالبرتقال .. وصفات متعددة للأطفال والكبار

شاهد.. إقبال كبير من المواطنين لشراء الأدوات المدرسية من شادر كلنا واحد برمسيس