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مجلس النواب: تلقينا 6350 طلبا من متضرري النوبة لصرف تعويضات.. فيديو

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 09:17 م
صدى البلد
محمود محسن
كشف المستشار عمر مروان وزير شؤون مجلس النواب، أن اللجنة الوطنية لصرف التعويضات لمتضرري النوبة، فتحت باب تلقى رغبات مستحقي التعويض ممن لم يسبق تعويضهم، بدءًا من يونيو الماضي وحتى الآن.

وأكد وزير شؤون مجلس النواب، خلال تصريحات لفضائية إكسترا نيوز عقب اجتماعه مع محافظ أسوان، أنه تقدم خلال هذه الفترة 6350 مستحقا بطلبات تحديد رغباتهم من أصل عدد 11 ألفا و 716 مستحقا للتعويض بنسبة بلغت 55%.

وأشار إلى أنه حاليًا هناك مجموعة عمل قائمة على تنفيذ رغبات مستحقي التعويض.

وتابع: "اللي عايز شقق هياخد، اللي عايز أراضي هياخد، واللي عايز تعويض نقدي هياخد".

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