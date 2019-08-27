اتحاد كرة السلة يغرم لاعبي منتخب مصر 145 ألف جنيه

قرر مجلس ادارة اتحاد كرة السلة برئاسة مجدي ابو فريخة تغريم رباعي المنتخب لعدم مشاركتهم مع الفراعنة في بطولة الافريقية " الافرو كان 2019 " .



وجاء قرار اتحاد كرة السلة بناء علي تقرير الجهاز الفني والطبي والتحقيقات مع الرباعي وتم تغريم اللاعب ابراهيم الجمال 75 ألف جنيه ،وتغريم عمرو الجندي 50 ألف جنية + 25 ألف جنيه بسبب التصريحات علي موقع التواصل الاجتماعي ،وتغريم اللاعب عمرو طارق 30 ألف جنيه ، وتغريم رميح سامح 15 ألف جنيه .



وقد راعي الاتحاد المصري لكرة السلة تاريخ اللاعبين ومشاركتهم المستمرة مع المنتخب بصفة أساسية خلال السنوات الماضية وتم تنبيههم بضرورة الالتزام مع الفراعنة في الوقت القادم حتي لايتم تعرضهم للإيقاف أو الشطب حسب اللوائح .