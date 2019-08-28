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اقتصاد

آخر موعد لتلقي تظلمات البطاقات التموينية.. اليوم

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 07:38 ص
بطاقات التموين
بطاقات التموين
محمد صبيح
يواصل موقع إدارة دعم مصر https://www.tamwin.com.eg تلقي تظلّمات المُستبعدين من منظومة البطاقات التموينية ضمن المرحلة الرابعة، فى موعد أقصاه اليوم، الأربعاء.

وينشر "صدى البلد"، خطوات تقدم المواطنين بتظلم عند حذف بياناتهم من البطاقات التموينية.

يمكن من خلال 5 خطوات تقديم التظلم عبر الموقع الإلكتروني التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية، وهي كالآتي:

الدخول على موقع إدارة دعم مصر https://www.tamwin.com.eg.

2- تسجيل دخول برقم بطاقة التموين والرقم القومي.

3- اختيار خيار تقديم تظلم.

4- كتابة أسباب وتفاصيل التظلم.

5- اضغط على كلمة حفظ.

ومن المقرّر أن تقوم وزارة التموين والتجارة الداخلية باستبعاد جميع المنذرين الذين تنطبق عليهم شروط اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية للاستبعاد.

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