الباز يطالب بإلغاء رأس السنة الهجرية من الإجازات الرسمية

قال الإعلامي محمد الباز، إن المصريين مطالبون بالعمل، ولا يهتمون بالإجازات أكثر من العمل، مضيفا: "هو الشغل مقطع نفسه يعني".



وطالب الباز خلال تقديمه برنامج " 90 دقيقة" المذاع على قناة المحور، بإلغاء هذا اليوم من أيام الاجازات، لان هذا اليوم "رأس السنة الهجرية" ليس من الأعياد الاسلامية وليس عيد الفطر أو عيد الأضحى أو عيد الميلاد أو عيد القيامة.



وأشار إلى أن الشعب المصري شعب يميل للاجازات، وأكد أن هناك بعض الأشخاص يحاولون خداع المصريين.



وتابع الباز أن الدولة مطالبة باعادة النظر فى الإجازات، مؤكدًا أن المصريين ينظرون للنتيجة لمعرف أيام الإجازات.



وأوضح أن المصريين يحصلون على أجازة يوم 6 أكتوبر، ولا يقومون بأي شيء فى هذا اليوم، معلقًا " الجيش حارب فى 6 أكتوبر واحنا بناخد فى اليوم ده أجازة" .

