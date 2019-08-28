مصطفى وزيري: متحف آثار العاصمة الإدارية الجديدة يعكس ثراء تاريخ مصر

قال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس للأعلى للآثار، إن متحف الآثار بمدينة الفنون والثقافة في العاصمة الإدارية الجديدة سيضم مجموعة مختلفة من القطع الأثرية التي تعكس ثراء تاريخ مصر الحضاري و الثقافي.





وأكد الدكتور مصطفى وزيري- علي هامش بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه مساء الثلاثاء بين المجلس الاعلى للاثار و مجموعة الماسة، لإنشاء متحف جديد بمدينة الفنون و الثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة- أن المجلس سيتولي الإدارة و الإشراف الأثري علي المتحف، كما سيقوم باختيار القطع الأثرية التي ستعرض به.





وأوضح الأمين العام للمجلس للأعلى للآثار أنهم سيقومون بإعداد تصميم فتارين العرض و وضع سيناريو العرض المتحفي واتخاذ كافة التدابير اللازمة لتوفير الحراسة والتأمين الكامل للقطع.



