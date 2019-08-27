سقوط سقف صالة الحجاج في مطار جدة السعودي.. فيديو

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني، اليوم الثلاثاء، عن سقوط جزء من السقف المستعار في أحد المواقع التجارية بـ صالة الحج والعمرة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة.



وبحسب صحيفة "المرصد"، قالت الهيئة في بيان لها إن الفرق المختصة بالمطار باشرت الحادثة في حينها لتقديم الخدمات اللازمة بالموقع، مشيرة إلى أنه لا توجد إصابات تذكر.



وأضافت: أن الحادثة لم تؤثر على حركة الرحلات في المطار.



وأكدت: أن الجهات المختصة بالهيئة تتولى عملية التحقيق في الحادثة.

