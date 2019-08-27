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رياضة

اتحاد كرة السلة يدرس عودة الجماهير للمدرجات

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 09:28 م
جماهير - أرشيفية
جماهير - أرشيفية
عبدالله هشام
قرر الاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة مجدي أبو فريخة دراسة عودة الجماهير للصالة الرياضية مرة أخرى بداية من الموسم الجديد .

وأعلن الاتحاد تولى الاستاذ محمد فتحي عضو مجلس الادارة عمل دراسة حول عودة الجماهير لصالة السلة في الموسم الجديد لحين الحصول علي الموافقة من الجهات الأمنية .

جدير بالذكر ان اتحاد كرة السلة يسعى بقوة لعودة الجماهير للمدرجات مرة أخرى لتزداد قوة منافسات بطولات السلة المحلية .

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