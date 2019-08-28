اليوم.. الرئيس الجديد للمحكمة الدستورية العليا يترأس أول جلسة

يترأس المستشار سعيد مرعى رئيس المحكمة الدستورية العليا، أول جلسة له بالمحكمة، اليوم الأربعاء وذلك عقب اختياره رئيسا للمحكمة خلفا للمستشار الدكتور حنفى على جبالى بعد بلوغه سن المعاش، والتى تنظر خلالها عددًا من القضايا أبرزها الطعن بعدم دستورية نص المادة 76 من لائحة العاملين بالبنك المركزى، ونزاع المالية مع الشركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية بشأن الربط الضريبى على الشركة خلال فترة معينة.





وخرج من المحكمة الدستورية خلال العام القضائى الجديد لعام 2019، كل من المستشار حنفى جبالى والمستشار السيد عبد المنعم حشيش، وذلك لبلوغهما سن التقاعد المحدد للقضاة بـ70 عاما.



