شيرين سيف النصر: الناس فى الشارع تنادينى بـ فاطمة.. وتعلمت درس عمرى من صديقتي

أكدت الفنانة شيرين سيف النصر أن الجمهور فى الشارع يناديها بـفاطمة، وهو اسم الشخصية التى قامت بأدائها فى مسلسل " مين الذى لايحب فاطمة "، مؤكدة أنه أقرب الأعمال التى قدمتها إلى قلبهم.



وتابعت " شيرين سيف النصر"، فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أنها تعلمت درس عمرها بعد سرقة صديقاتها مجوهراتها، مؤكدة أنها لن تضع ثقتها فى أى شخص بعد ذلك.



وتابعت: أشعر بصدمة عمرى فقد كنت أثق فيها ثقة عمياء، واعتبرها بمثابة شقيقتى خاصة وأن هناك صداقة عائلية، وفي الحقيقة أنني لن أواجهها وسأكتفي بقول حسبى الله ونعمة الوكيل.