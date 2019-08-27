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فن

شيرين سيف النصر: الناس فى الشارع تنادينى بـ فاطمة.. وتعلمت درس عمرى من صديقتي

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 11:34 م
أحمد البهى
أكدت الفنانة شيرين سيف النصر أن الجمهور فى الشارع يناديها بـفاطمة، وهو اسم الشخصية التى قامت بأدائها فى مسلسل " مين الذى لايحب فاطمة "، مؤكدة أنه أقرب الأعمال التى قدمتها إلى قلبهم.

وتابعت " شيرين سيف النصر"، فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أنها تعلمت درس عمرها بعد سرقة صديقاتها مجوهراتها، مؤكدة أنها لن تضع ثقتها فى أى شخص بعد ذلك.

وتابعت: أشعر بصدمة عمرى فقد كنت أثق فيها ثقة عمياء، واعتبرها بمثابة شقيقتى خاصة وأن هناك صداقة عائلية، وفي الحقيقة أنني لن أواجهها وسأكتفي بقول حسبى الله ونعمة الوكيل.

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