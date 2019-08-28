اليوم.. نظر عدم دستورية مادة من لائحة نظام العاملين بالبنك المركزي

تنظر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار الدكتور حنفى على جبالى، الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة 76 من لائحة نظام العاملين بالبنك المركزى المصرى.





وكانت مى محمد حسين محمد عزت أقامت الدعوى التى حملت رقم 157 لسنة 37 دستورية، ضد محافظ البنك المركزي المصري وآخر، والمطالبة بعدم دستورية نص المادة 76 من لائحة نظام العاملين بالبنك المركزي المصرى.



