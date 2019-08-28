طلب إحاطة بسبب تداول مبيدات زراعية محظورة دولياً.. برلمانية: تم ضبط 130 طناً خلال 8 شهور.. ومطالب بتشديد العقوبة

منى الشبراوي: مصر ضحية لمافيا المبيدات المهربة

برلماني يطالب بعقوبات مشددة على بائعى المبيدات الحشرية المحظورة دولياً





أثار تداول مبيدات زراعية محظورة دوليًا داخل مصر استياء برلماني، حيث قال عدد من النواب إنه تم ضبط 130 طن مبيدات زراعية محظورة دوليًا خلال 8 أشهر.





هذه الكمية المهولة دفعت النائبة الدكتورة منى الشبراوي، عضو مجلس النواب عن محافظة الإسكندرية، للتقدم بطلب إحاطة إلى مجلس الوزراء، ووزارة الزراعة، حول وجود مبيدات زراعية محظورة دوليًا يتم تداولها داخل الأسواق المصرية.





وقالت النائبة، في طلبها: "إن مصر نتيجة ضعف الرقابة وغياب دور الجهات المعنية في ظل الأنظمة والحكومات السابقة أصبحت سوقًا لمافيا تجار المبيدات المهربة، الأمر الذي أدى إلى وجود أكثر من 100 نوع من المبيدات المحظورة تُباع بالأسواق في مختلف المحافظات".





ولفتت إلى أن هناك تقريرا صُدر حديثًا من جانب لجنة المبيدات بوزارة الزراعة، يتضمن أرقامًا كارثية، حيث أوضح أن حجم المبيدات المغشوشة والمحظورة التى تم ضبطها منذ الأول من يناير حتى أغسطس الماضى، بلغت 333 ألفًا و489 عبوة، تعادل 130 طنًا و159 كيلو جرامًا، بالمرور على 10 آلاف و110 محلات، منها المرخصة 4907، وغير المرخصة 5495، وتحت الترخيص 5952، عدد محاضر بلغت 336 محضرًا".





وشددت عضو مجلس النواب، على أن الأمر يحتاج إلى تدخل حاسم وفوري، لاسيما أن الأمر يتعلق بصحة المصريين، وبالتالي لا بد من شن حملات مكثفة على مناطق تداول وأسواق بيع المبيدات الزراعية ومستلزمات الإنتاج وضبط المبيدات المقلدة والمضروبة والمخصبات الزراعية المحظور تداولها بالأسواق".





في السياق ذاته، تساءل النائب فؤاد حسب الله عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، عن الضوابط التى من خلالها دخول المبيدات الزراعية وكيفية دخولها خاصة بعد ضبط 130 طن مبيدات زراعية محظورة دوليًا خلال 8 أشهر فى المحلات المرخصة وغير المرخصة.





وأكد فؤاد حسب الله خلال تصريحات لـ:"صدى البلد" أن كبار المسشتوردين هم السبب الرئيسى وراء دخول مثل هذه المبيدات بهدف التربح معقبا:" هذه المبيدات تمثل خطورة داهمة على صحة الشعب المصرى وإيضا الثروب الحيوانية.



