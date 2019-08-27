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فن

صبرى فواز يشارك الجماهير بمجموعة صور من آخر يوم تصوير لفيلمه الجديد.. شاهد

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 10:15 م
صبرى فواز
صبرى فواز
القسم الميدانى
نشر الفنان صبري فواز مجموعة صور من خلال حسابه على إنستجرام، من آخر أيام تصوير فيلم "استدعاء ولي عمرو".

وعلق صبرى فواز قائلا " آخر يوم تصوير / استدعاء ولى عمرو وزيارة غالية من عمنا د. رمسيس مرزوق ".

وحازت الصور على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالآتى : عم الناس -- منور يافنان - مبروك.

وتدور أحداث فيلم "استدعاء ولى عمرو  " في إطار كوميدي اجتماعي، ومن بطولة حورية فرغلي، محمد عز، إنتصار، صبري فواز، إيمان السيد، ندى بهجت، محمد لطفي، مي كساب، كلوديا حنا، سماح أنور، حمادة الليثي، أماني كمال، وسيناريو وحوار محمد سمير مبروك، وإخراج أحمد البدري.


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