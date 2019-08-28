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حوادث

اليوم.. نظر استئناف النيابة على إخلاء سبيل فتاة العياط

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 07:42 ص
فتاة العياط
فتاة العياط
محمد زهير
تنظر الجهات القضائية المختصة استئناف النيابة العامة على قرار إخلاء سبيل "أميرة.أ" المعروفة إعلاميا بفتاة العياط فى القضية المتهمة فيها بقتل سائق سيارة ميكروباص اتهمته باستدراجها والشروع فى إغتصابها.

وكانت التحريات كشفت، أن الفتاة ترتبط بعلاقة عاطفية بشخص يدعى "وائل.م" سائق، منذ عام، ويوم الحادث أثناء تنزههما بحديقة الحيوان بالجيزة، بصحبة صديق لهما يدعى "إبراهيم.م" وأثناء انصرافهما افترقا بسبب الزحام، وعندما اتصلت على صديقها "وائل" أجاب شخص آخر، وادعى أنه عثر على الهاتف، وطلب منها لقاءه بقرية برنشت بالعياط، لتسليمها الهاتف.

وقالت الفتاة المتهمة، إنها توجهت للقرية للحصول على الهاتف، والتقت بالقتيل "أ.ف" سائق، لكنه أخبرها أن صاحب الهاتف تواصل معه وحصل عليه، وعرض عليها توصيلها بسيارته إلى الطريق الصحراوى الغربى لاستقلال سيارة والعودة لمسكنها، فوافقته، وأثناء سيره بسيارته أمام مدق جبلي، طلب تقبيلها، إلا أنها رفضت، فاصطحبها داخل المدق الجبلى وهدّدها بسكين محاولا الاعتداء عليها جنسيًا، فأوهمته بموافقتها، وعندما ترك السكين حصلت عليه، وسدّدت له عدة طعنات، فحاول اللحاق بها، إلا أنها سدّدت له عدة طعنات أخرى.

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