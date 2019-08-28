اليوم.. نظر استئناف النيابة على إخلاء سبيل فتاة العياط

تنظر الجهات القضائية المختصة استئناف النيابة العامة على قرار إخلاء سبيل "أميرة.أ" المعروفة إعلاميا بفتاة العياط فى القضية المتهمة فيها بقتل سائق سيارة ميكروباص اتهمته باستدراجها والشروع فى إغتصابها.





وكانت التحريات كشفت، أن الفتاة ترتبط بعلاقة عاطفية بشخص يدعى "وائل.م" سائق، منذ عام، ويوم الحادث أثناء تنزههما بحديقة الحيوان بالجيزة، بصحبة صديق لهما يدعى "إبراهيم.م" وأثناء انصرافهما افترقا بسبب الزحام، وعندما اتصلت على صديقها "وائل" أجاب شخص آخر، وادعى أنه عثر على الهاتف، وطلب منها لقاءه بقرية برنشت بالعياط، لتسليمها الهاتف.



