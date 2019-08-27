جامعة المنيا تختتم قوافلها التنموية بالكشف على 192 حالة مرضية

اختتمت جامعة المنيا، قوافلها التي نفذتها بالتعاون مع محافظة المنيا خلال هذا الموسم الصيفي، حيث جاءت قافلتهما العاشرة لقرية كرم أبو عمر التابعة لمركز أبو قرقاص بمحافظة المنيا.



وذلك استمرارًا لقوافل جامعة المنيا التنموية الطبية والتوعوية التي تطلقها للقرى الأشد احتياجًا، بمحافظة المنيا وتفعيلا لدورها في خدمة المجتمع المدني وتلبية لاحتياجات المواطنين.



وذلك برعاية اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، والدكتور مصطفى عبد النبي عبد الرحمن رئيس جامعة المنيا؛ لتقديم الرعاية الصحية، وحماية الفئات الأكثر احتياجًا لتحسين جودة الحياة ودعم قدرات تلك الفئات المستهدفة؛ ليصبحوا أشخاصا منتجين وإيجابيين في المجتمع.



ومن جانبه أوضح الدكتور محمد جلال نائب رئيس جامعة المنيا لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أنه تم توقيع الكشف الطبي على 192 حالة مرضية في تخصصات (الباطنة - النساء - الأطفال)، وذلك من خلال أطباء متخصصين من جامعة المنيا، وتم صرف الأدوية العلاجية لهم بالمجان.



كما أضاف الدكتور "جلال" أن القافلة عقد خلالها ندوة توعوية لسيدات القرية، نظمتها كلية التمريض بالجامعة، وحاضرتها الدكتورة إخلاص محمد إبراهيم المدرس بقسم صحة المجتمع، حيث دارت محاور الندوة حول "الأنيميا" وأسبابها وتأثيرها على الأطفال وتحصيلهم الدراسي، وكيفية العلاج والوقاية منها.