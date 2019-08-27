الأعمال المصري الياباني: مصنع سوميتومو في بورسعيد يوفر 1000 فرصة عمل

كشف المهندس إبراهيم العربي رئيس مجلس الأعمال المصري الياباني عن البدء في إنشاء مصنع سوميتومو للإطارات في بورسعيد والذي سيوفر أكثر من 1000 فرصة عمل لشباب مصر.



جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لمنتدى الاستثمار المصري.



وقال العربي - خلال كلمته - إن مجلس الأعمال المصري الياباني يسعى جاهدا لتذليل كافة العقبات أمام المستثمرين لمضاعفة الاستثمارات اليابانية على أرض مصر، وأن مصر لا تدخر جهدا في هذا الشأن.



وأشاد العربي بالعروض التي قدمتها الشركات المصرية لتعزيز الاستثمار في مصر.



وشهدت الجلسة الافتتاحية لمنتدى الاستثمار المصري في يوكوهاما باليابان عرضا شاملا للجانب المصري عن القطاعات الواعدة للشراكة والاستثمار الياباني في مصر وفرص التعاون بين الجانبين والذي قدمته هيئة التجارة الخارجية اليابانية "جيترو".