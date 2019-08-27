ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية تكشف عن استراتيجية جديدة لموسم العمرة المقبل

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 10:34 م
صدى البلد
نادر غازى:
كشفت وزارة الحج والعمرة السعودية عن خططها التنفيذية والتشغيلية لموسم عمرة 1441هـ، وذلك بالتزامن مع انعقاد ملتقى ومعرض العمرة الذي أطلق تحت رعاية الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة.

وقال وكيل الوزارة لشؤون العمرة الدكتور عبدالعزيز بن عبدالرحيم وزان إن استراتيجية الوزارة للعمرة 1441 هـ تهدف إلى تحسين الخدمات المقدمة للمعتمرين، وتهدف إلى المساهمة في استقبال الأعداد المتزايدة من المعتمرين بنسبة 18% عن العام الماضي وتحفيز القطاع وشركات العمرة لخدمة ضيوف الرحمن وتهيئة رحلة العمرة وتحسين جودة الخدمات وتحسين تجربة المعتمرين وإثرائها وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأضاف الوزان في جلسة حملت عنوان "اللوائح والتنظيمات الجديدة لمقدمي خدمات العمرة"، أن الوزارة تسعى إلى رفع مستوى التنوع في دول المعتمرين ومتابعة أثر التشريعات على التحول في تحسين الخدمات.

وأشار وزان إلى أن الوزارة اعتمدت استراتيجية واضحة المعالم في تحقيق أهدافها تماشيًا مع رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى استقبال 30 مليون معتمر في 2030، وذلك من خلال عدد من الأهداف الإجرائية التي تتضمن الانتهاء من التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتفعيل التأشيرات الجديدة وتوحيد والرسوم، إضافة إلى إطلاق منصة الحجز المركزية وحث شركات العمرة على المشاركة في ندوات ومعارض العمرة في الدول المستهدفة، وإقامة ندوات ومعارض مصاحبة عبر شركاء النجاح في الدول المستهدفة.

وحول المستجدات التي تبنتها وكالة الوزارة لشؤون العمرة لتحقيق أهداف الوزارة، نوه الوزان إلى أنها تتلخص في إنشاء محرك الحجز المركزي ورقمنة إجراءات خدمات المعتمرين وإعادة صياغة وتحديث المخالفات التشغيلية ونظام رصد المخالفات الآلي، إضافة إلى تفعيل برنامج الاستعداد المسبق على المنافذ البحرية والبرية والجوية وتأهيل واعتماد مساكن المعتمرين من قبل الوزارة، مشيرًا إلى تطوير نظام جديد يقوم على تقييم شركات ومؤسسات العمرة بهدف ضمان جودة عالية في مستوى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مواكبة للتطور التكنولوجي.. الوزراء يوافق على إنشاء بوابة إلكترونية للعُمرة المصرية

تفاصيل إنشاء بوابة العمرة المصرية ..السياحة تتعاون مع غرفة شركات ووكالات السفر في إنشائها.. بداية على طريق التطور التكنولوجى

تحت شعار راحة المواطن ورضاه وحماية كرامته.. بوابة العمرة الإلكترونية تقدم أفضل الخدمات للمعتمرين وتتيح المعلومات الصحيحة.. وتضع البرامج وتنشر الأسماء بالرقم القومي

غدًا.. انطلاق فعاليات ملتقى ومعرض العمرة في جدة

ترشيحاتنا

ببطن مكشوف وأوف شولدر.. ملك قورة تتألق فى الساحل الشمالى

سعودي يشترى طائرتين لطفله في عيد ميلاده بـ329 مليون دولار.. تعرف على الحقيقة

بجواره مبلغ كبير وسلاح.. العثور على جثة مجهولة الهوية بالدقهلية

فرغلى يزور مصابى حادث الشيخ زويد بمستشفى العريش العام.. صور

200 ألف مصاريف دراسية.. والدة غنوة: أنغام تتولى الإنفاق على نجل شقيقتها

خناقة حريمي داخل بار.. شاهد ماذا حدث

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد .. محمد صلاح يشتبك مع أحد زملائه في مران ليفربول

أنيقة وجذابة.. 15 صورة تكشف أناقة إطلالات هيدى كرم فى عيد ميلادها

ببطن مكشوف وأوف شولدر.. ملك قورة تتألق فى الساحل الشمالى