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فن

إيرادات ولاد رزق 2 تتخطى 78 مليون جنيه في 20 يوماً

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 03:46 ص
ولاد رزق
ولاد رزق
أ ش أ
بلغ إجمالي إيرادات فيلم "ولاد رزق 2"، أمس الثلاثاء، 78 مليونا و115 ألف جنيه، وذلك في 20 يوم عرض بدور السينما.

تدور أحداث فيلم ولاد رزق 2 بعد مرور 3 سنوات على انتهاء أحداث الجزء الأول، إذ يحاول الأشقاء الأربعة الحفاظ على العهد الذي قطعوه على أنفسهم بالابتعاد عن السرقة والجريمة، لكن حدثا يطرأ على حياتهم يغير كل ذلك، ويدخلهم في عوالم جديدة ويضعهم في مواجهات شديدة الخطورة مع عدد من المجرمين المحترفين.

"ولاد رزق 2 " بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، أحمد الفيشاوي، أحمد داوود، كريم قاسم، خالد الصاوي، ونسرين أمين، وعدد كبير من النجوم كضيوف شرف على رأسهم غادة عادل، إياد نصار، وباسم سمرة، تأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان.

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