إيرادات ولاد رزق 2 تتخطى 78 مليون جنيه في 20 يوماً

بلغ إجمالي إيرادات فيلم "ولاد رزق 2"، أمس الثلاثاء، 78 مليونا و115 ألف جنيه، وذلك في 20 يوم عرض بدور السينما.





تدور أحداث فيلم ولاد رزق 2 بعد مرور 3 سنوات على انتهاء أحداث الجزء الأول، إذ يحاول الأشقاء الأربعة الحفاظ على العهد الذي قطعوه على أنفسهم بالابتعاد عن السرقة والجريمة، لكن حدثا يطرأ على حياتهم يغير كل ذلك، ويدخلهم في عوالم جديدة ويضعهم في مواجهات شديدة الخطورة مع عدد من المجرمين المحترفين.



