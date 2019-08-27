ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الراقصة لوسى تنشر أول صورة لنجلها وتوجه له رسالة

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 10:49 م
لوسى
لوسى
أحمد البهى
شاركت الفنانة لوسى عبر صفحتها الشخصية على موقع الصور والفيديوهات الشهير " إنستجرام "، جمهورها بصورة لنجلها الوحيد فتحى.
وعلقت " لوسى " على الصورة قائلة: "الله يحميك يا فتحي".

كان آخر أعمال الفنانة لوسى هو مسلسل "البيت الكبير" وشاركها فى بطولته كل من سوسن بدر، داليا مصطفى، عبير صبرى، مجدي كامل، هادي الجيار، طارق صبري، ومن تأليف أحمد صبحي، وإخراج محمد النقلي.
الراقصة لوسى تنشر أول صورة لنجلها وتوجه له رسالة
الراقصة لوسى تنشر أول صورة لنجلها وتوجه له رسالة

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لقاء سويدان تحتفل بعيد ميلادها برفقة أصدقائها.. صور

بـ إطلالة مبهجة فى الامارات.. لقاء سويدان تخطف الأنظار.. شاهد

صغيرة على الحب.. لقاء سويدان تتقمص شخصية سعاد حسني.. صور

ترشيحاتنا

قرار من القضاء الإداري بشأن ترحيل السوريين

سقوط سقف صالة الحجاج في مطار جدة السعودي.. فيديو

حقيقة انتقال بغداد بونجاح إلى النادى الأهلي فى ميركاتو الصيف

رئيس الشعبة يكشف عن مفاجأة بشأن أسعار الذهب.. فيديو

على معلول يعلن عن الحساب الرسمي لـ نجم الأهلي الجديد

نادي سموحة يعلن توقف النشاط الرياضي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد .. محمد صلاح يشتبك مع أحد زملائه في مران ليفربول

أنيقة وجذابة.. 15 صورة تكشف أناقة إطلالات هيدى كرم فى عيد ميلادها

ببطن مكشوف وأوف شولدر.. ملك قورة تتألق فى الساحل الشمالى