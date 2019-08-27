الراقصة لوسى تنشر أول صورة لنجلها وتوجه له رسالة

شاركت الفنانة لوسى عبر صفحتها الشخصية على موقع الصور والفيديوهات الشهير " إنستجرام "، جمهورها بصورة لنجلها الوحيد فتحى.

وعلقت " لوسى " على الصورة قائلة: "الله يحميك يا فتحي".



كان آخر أعمال الفنانة لوسى هو مسلسل "البيت الكبير" وشاركها فى بطولته كل من سوسن بدر، داليا مصطفى، عبير صبرى، مجدي كامل، هادي الجيار، طارق صبري، ومن تأليف أحمد صبحي، وإخراج محمد النقلي.