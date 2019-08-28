وزارة الاستثمار تدعو رجال الأعمال والشركات اليابانية لحضور مؤتمر أفريقيا 2019.. فيديو

قالت وزيرة الإستثمار والتعاون الدولي، إننا تحركنا بشكل سريع في الإصلاحات المالية والاقتصادية وأهمها تحسين البيئة الاستثمارية ورجال الأعمال وتمت الموافقة على قانون الاستثمار، وتمت الموافقة على تعديل 3 مواد في قانون الاستثمار، بما يسمح جذب المزيد من الاستثمار في الفترة المقبلة.





وأضافت وزيرة الاستثمار خلال كلمتها في اجتماع مجلس الأعمال المصري الياباني على هامش قمة التيكاد المنعقدة في اليابان والتي أذاعها الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أننا نتوقع المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر من الشركات الأجنبية.





وتابعت وزيرة الإستثمار:" أنشأنا مراكز خدمة المستثمرين وهي منتشرة على مستوى الجمهورية من أجل تسهيل عمليات الاستثمار ولدينا ممثلين داخل تلك المراكز لتذليل العقبات أمام المستثمرين"، مضيفا:" وضعنا خريطة استثمارية سوف نطلق المرحلة الثانية منها غدا الأربعاء في قمة التيكاد".



