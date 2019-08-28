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وزارة الاستثمار تدعو رجال الأعمال والشركات اليابانية لحضور مؤتمر أفريقيا 2019.. فيديو

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 04:57 ص
مجلس الأعمال المصري
مجلس الأعمال المصري الياباني على هامش قمة التيكاد
هاني حسين
قالت وزيرة الإستثمار والتعاون الدولي، إننا تحركنا بشكل سريع في الإصلاحات المالية والاقتصادية وأهمها تحسين البيئة الاستثمارية ورجال الأعمال وتمت الموافقة على قانون الاستثمار، وتمت الموافقة على تعديل 3 مواد في قانون الاستثمار، بما يسمح جذب المزيد من الاستثمار في الفترة المقبلة.

وأضافت وزيرة الاستثمار خلال كلمتها في اجتماع مجلس الأعمال المصري الياباني على هامش قمة التيكاد المنعقدة في اليابان والتي أذاعها الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أننا نتوقع المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر من الشركات الأجنبية.

وتابعت وزيرة الإستثمار:" أنشأنا مراكز خدمة المستثمرين وهي منتشرة على مستوى الجمهورية من أجل تسهيل عمليات الاستثمار ولدينا ممثلين داخل تلك المراكز لتذليل العقبات أمام المستثمرين"، مضيفا:" وضعنا خريطة استثمارية سوف نطلق المرحلة الثانية منها غدا الأربعاء في قمة التيكاد".

ودعت وزيرة الإستثمار رجال الأعمال اليابانيين والشركات اليابانية بحضور مؤتمر أفريقيا 2019 في شهر نوفمبر حيث سينعقد في العاصمة الإدارية الجديدة للترويج للكثير من الاستثمارات، مضيفة:" نريد تشجيع المزيد من الاستثمارات المصرية في أفريقيا وتسعدنا الاتفاقات التي تمت للاستثمار في أفريقيا".

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