البترول: بدء الإنتاج من البئر الأول لـ حقل بلطيم خلال أيام.. فيديو

قال حمدي عبد العزيز المتحدث باسم وزارة البترول إن حقل غاز بلطيم البحري، يتواجد فى المياه الضحلة، وخلال أيام سيبدأ إنتاج البئر الأول للحقل .





وأضاف المتحدث باسم وزارة البترول فى مداخلة هاتفية لبرنامج "هنا العاصمة" ان الخطة الحالية تتمثل في الوصول الى 500 مليون قدم مكعب غاز يوميا للحقل، مشيرا الى ان هناك خطة عمل متكاملة ويجري التسريع في ربط الخطوط المكتشفة على خطوط الإنتاج .





وتابع المتحدث باسم وزارة البترول ان هذا التسريع فى إنتاج الحقل وكافة الحقول الاخري من اجل الاكتفاء المحلى، وفى الوقت نفسه، الفائض يتم تصديره إلى الخارج .





واوضح المتحدث باسم وزارة البترول ان للدولة المصرية الكثير من المشروعات، جعلها تصل لمرحلة الاكتفاء الذاتى فى مرحلة سابقة، والتصدير حاليا، مشيرا الى ان إنتاج حقل ظهر وصل إلى 2.7 مليار قدم كعب يوميا.



