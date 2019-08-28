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اقتصاد

المعهد المصرفي: تلقينا طلبات من دول أفريقية لتقديم التدريب ونقل خبراتنا لهم

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 07:22 ص
المعهد المصرفي
المعهد المصرفي
محمد يحيي
كشف عبد العزيز نصير، مدير المعهد المصرفي الذراع التدريبي للبنك المركزي المصري، عن تلقي المعهد لطلبات من عدد من البلدان الافريقية من بينها مالاوي و تونس، لنقل الخبرات التدريبية لهم بغرض إنشاء معهد تدريبي علي غرار "المصرفي المصري"

قال " نصير" في تصريحات له ، إن هناك توجهًا عامًا لدي المعهد لتنفيذ استراتيجية الدولة المصرية للتواجد بقوة في القارة السمراء بالتزامن مع ترأسها لجمعية البنوك المركزية الإفريقية منذ أغسطس الماضي و الاتحاد الإفريقي حاليا، مؤكدا أن مصر أصبحت تلعب دورا استراتيجيا ومحوريا في افريقيا.

أضاف "نصير" أن هناك مساعي حقيقية لرفع كفاءة العناصر البشرية لدي دول الجوار الافريقي خصوصا علي مستوى البنوك المركزية أو التجارية و الدخول في شراكة معهم من منطلق دور مصر الريادي في المنطقة.

ذكر " نصير" أنه علي مدار العامين السابقين كانت هناك عشوائية في قضايا التدريب لدي المعهد، لكن مع توجهات الدولة نحو إفريقيا أصبح هناك سياسات يتم انتهاجها لتقريب وجهات النظر بالتزامن مع اهتمامات الدولة بدول حوض النيل و نقل تجربتنا في الملف التدريبي المصرفي بدعم من البنك المركزي المصري.

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