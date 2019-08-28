المعهد المصرفي: تلقينا طلبات من دول أفريقية لتقديم التدريب ونقل خبراتنا لهم

كشف عبد العزيز نصير، مدير المعهد المصرفي الذراع التدريبي للبنك المركزي المصري، عن تلقي المعهد لطلبات من عدد من البلدان الافريقية من بينها مالاوي و تونس، لنقل الخبرات التدريبية لهم بغرض إنشاء معهد تدريبي علي غرار "المصرفي المصري"

قال " نصير" في تصريحات له ، إن هناك توجهًا عامًا لدي المعهد لتنفيذ استراتيجية الدولة المصرية للتواجد بقوة في القارة السمراء بالتزامن مع ترأسها لجمعية البنوك المركزية الإفريقية منذ أغسطس الماضي و الاتحاد الإفريقي حاليا، مؤكدا أن مصر أصبحت تلعب دورا استراتيجيا ومحوريا في افريقيا.





أضاف "نصير" أن هناك مساعي حقيقية لرفع كفاءة العناصر البشرية لدي دول الجوار الافريقي خصوصا علي مستوى البنوك المركزية أو التجارية و الدخول في شراكة معهم من منطلق دور مصر الريادي في المنطقة.



