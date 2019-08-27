وزير الصناعة يدعو المستثمرين باليابان لحضور مؤتمر الاستثمار في إفريقيا .. فيديو

دعا وزير الصناعة والتجارة، المستثمرين في اليابان لحضور فعاليات مؤتمر الاستثمار في أفريقيا الذي تعقده مصر في شهر نوفمبر القادم، مشيرا إلى أنه سيكون هناك معرض بالمؤتمر يحمل اسم "صنع في افريقيا".



وأضاف وزير الصناعة، في كلمته خلال مؤتمر مجلس الأعمال المصري الياباني، والذي أذاعه الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد» أن مصر تسعى لنقل تجربتها الصناعية إلى افريقيا، مشيرا إلى أن مجلس الأعمال المصري الياباني فرصة حقيقية لتبادل الخبرات.



وأوضح أنه بدأت مرحلة جديدة بين رجال الأعمال في مصر، والمستثمرين في اليابان، مشيرا إلى أن مصر حريصة على دعم العلاقات الاقتصادية وتبادل الخبرات مع اليابان.



