التحقيق في قتل أب لنجله بسبب سرقته 350 جنيها من المنزل في المنيا

بدأت نيابة مركز ملوى جنوب المنيا بإشراف المستشار أحمد الفولى المحامى العام الأول لنيابات جنوب المنيا التحقيق فى واقعة مقتل طالب على يد والدة لقيامه بسرقة 350 جنيها من المنزل.



ترجع أحداث القضية إلى تلقى اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، بلاغًا من الدكتور إسحاق إبراهيم فارس، مدير مستشفى ملوي العام، بوصول «محمد. ا. ق»، 13 سنة، مقيم بقرية قصر هور بمركز ملوي، جثة هامدة، نتيجة خنق بالرقبة.



انتقل فريق البحث الجنائي، برئاسة المقدم علاء جلال، رئيس مباحث مركز ملوي، إلى القرية، وتبين قيام والده بخنقه بسبب قيام نجلة بسرقة 350 جنيها من منزله تم القبض على المتهم وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة.