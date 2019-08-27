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٢٦٠٠٠ شخص يشاركون في كرنفال "على صورته" بالقوصية

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 10:31 م
صورة من المشاركة
صورة من المشاركة
سامح سلام
اختتمت بإيبارشية القوصية ومير فعاليات كرنفال "على صورته" الذي تنظمه دار الكتاب المقدس بمصر للعام الثالث بالتنسيق مع الإيبارشية.

بدأت فعاليات الكرنفال الخميس الماضي واستمرت لمدة أربعة أيام متتالية تم خلالها تقديم برامج مختلفة بدءًا من الأطفال وحتى الكبار.

وعلى مدار أيام الكرنفال الأربعة شارك حوالي ٢٦٠٠٠ شخص من مختلف الأعمار من أبناء الإيبارشية وعدد من الإيبارشيات المجاورة، وهي إيبارشيات ديروط، منفلوط، دير المحرق، أسيوط.

حضر الكرنفال إلى جانب نيافة الأنبا توماس أسقف الإيبارشية نيافة الأنبا ثيؤفيلس أسقف منفلوط.
٢٦٠٠٠ شخص يشاركون في كرنفال "على صورته" بالقوصية
٢٦٠٠٠ شخص يشاركون في كرنفال "على صورته" بالقوصية

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