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بفستان مكشوف الأكتاف .. سميرة سعيد في جلسة تصوير جديدة

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 10:18 م
سميرة سعيد
سميرة سعيد
محمد بدران
نشرت الفنانة سميرة سعيد على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديو "انستجرام" صورة لها من أحدث جلسة تصوير.

ظهرت سميرة سعيد بإطلالة أنيقة بالأبيض والأسود ارتدت فستانا أسود مكشوف الكتفين وقبعة فوق الرأس، بالإضافة إلى اختيارها للمكياج الهادئ.

لقيت الصورة ردودا واسعة من متابعيها عبر إنستجرام وانهالت عليها التعليقات.

يذكر أن آخر أعمال سميرة سعيد أغنية بعنوان "سوبر مان" تم طرحها عام 2018 وحققت أكثر من 4 ونصف مليون مشاهدة على اليوتيوب.
بفستان مكشوف الأكتاف .. سميرة سعيد في جلسة تصوير جديدة
بفستان مكشوف الأكتاف .. سميرة سعيد في جلسة تصوير جديدة
بفستان مكشوف الأكتاف .. سميرة سعيد في جلسة تصوير جديدة
بفستان مكشوف الأكتاف .. سميرة سعيد في جلسة تصوير جديدة
بفستان مكشوف الأكتاف .. سميرة سعيد في جلسة تصوير جديدة

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