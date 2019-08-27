بفستان مكشوف الأكتاف .. سميرة سعيد في جلسة تصوير جديدة

نشرت الفنانة سميرة سعيد على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديو "انستجرام" صورة لها من أحدث جلسة تصوير.



ظهرت سميرة سعيد بإطلالة أنيقة بالأبيض والأسود ارتدت فستانا أسود مكشوف الكتفين وقبعة فوق الرأس، بالإضافة إلى اختيارها للمكياج الهادئ.



لقيت الصورة ردودا واسعة من متابعيها عبر إنستجرام وانهالت عليها التعليقات.



يذكر أن آخر أعمال سميرة سعيد أغنية بعنوان "سوبر مان" تم طرحها عام 2018 وحققت أكثر من 4 ونصف مليون مشاهدة على اليوتيوب.

