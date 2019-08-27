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فن

وحشتني أوي يا هيما.. رسالة مؤثرة من نجل إبراهيم يسري لوالده

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 10:41 م
محمد يسرى
محمد يسرى
أحمد البهى
نشر الفنان محمد يسرى نجل الفنان الراحل إبراهيم يسرى صورة تجمعه بوالده الراحل عبر صفحته الشخصية على موقع الصور والفيديوهات الشهير " إنستجرام".

وعلق قائلًا: "تقريبا الصورة دي بتلخص علاقتي بيك.. أنت شايلني وساندني وأنا مش فارق معايا حاجة لأني عارف إنك موجود".

وأضاف: "وحشتني أوي يا هيما بكل تفاصيلك، اللي لسة عايشة معايا لغاية دلوقتي، ربنا يرحمك يا حبيبي، ويسعدك بحق كل لحظة قضيتها من عمرك بتدينا فيها حب وأمان وحنان".
وحشتني أوي يا هيما.. رسالة مؤثرة من نجل إبراهيم يسري لوالده

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