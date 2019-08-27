وزير الصناعة: لدي ثقة في دور الشركات اليابانية لنقل الخبرة الصناعية والتكنولوجيا

قال وزير التجارة والصناعة، إننا نعتبر عام 2019 ليس عام رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي فقط، ولكنه خطوة أولى في تنمية مستدامة في أفريقيا.



وأضاف وزير الصناعة والتجارة خلال كلمته في اجتماع مجلس الأعمال المصري الياباني على هامش قمة التيكاد المنعقدة في اليابان والتي أذاعها الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن هناك فرصا وإمكانات لإحداث التنمية المستدامة في أفريقيا، وحل المشاكل بها، ونسعى للاستفادة من الدعم السياسي وندعو مجتمع الأعمال في مصر واليابان لتقديم ما بوسعهم لزيادة التعاون التجاري ليس بين مصر واليابان فقط ولكن بين اليابان ومصر وأفريقيا.



وتابع الوزير: نسعى إلى الدخول إلى الأسواق الأفريقية واتفاقية التجارة الحرة الأفريقية تسهل تدفق التجارة الحرة داخل القارة"، مضيفا:" خلال السنوات القليلة الماضية تطورت العلاقات بين مصر واليابان".



وأكمل :" لدي احترام وثقة في دور الشركات اليابانية لنقل الخبرة الصناعية والتكنولوجيا المتقدمة، كي ندخل في مرحلة جديدة من الذكاء الاصطناعي".

