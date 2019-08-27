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أخبار العالم

إسرائيل تقصف أهدافا في غزة

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 10:17 م
صدى البلد
عرفة البنداري
قالت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الثلاثاء، إنه تم سماع دوي انفجارات قوية بالقرب من دوار الدحدوح في تل الهوا، غربي غزة.

وذكرت وكالة شهاب الفلسطينية أن الاحتلال الإسرائيلي استهدف دراجة نارية يستقلها شخصان، مما أسفر عن استشهادهما.

وتشهد الأجواء بين غزة وإسرائيل توترا شديدا على خلفية جولة التصعيد الأخيرة، وحالة الاصطفاف بين إسرائيل من جهة وفصائل المقاومة وحزب الله من جهة أخرى.

وتقول التقديرات الإسرائيلية إن الفصائل الفلسطينية سوف تنضم لحزب الله في أي مواجهة قادمة.

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