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بين الناس

أرملة تشكو من توقف بطاقتها التموينية.. استهلاكنا للكهرباء لا يتعدى 350 كيلو

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 07:29 ص
صدى البلد
وسام مختار
أرسلت المواطنة ليلى سعيد فرج، من أهالى عزبة شكرى فى البدرشين بمحافظة الجيزة، شكوى، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من توقف بطاقتها التموينية لارتفاع استهلاك الكهرباء

وقالت فى رسالتها: لدى بطاقة تموينية برقم 106001848727، وجاء لى على بون التموين والخبز عند الصرف رسالة: "سيتم إيقاف البطاقة لعدة أسباب"، وعند البحث اتضح أن السبب هو استهلاك الكهرباء وأن الاستهلاك أكثر من 600 كيلو، وهذا غير صحيح، وذهبت لشركة الكهرباء التابعة لى وأعطونى تقريرا بالشهور الأخيرة بأننى لا أستهلك أكثر من 350 كيلو فقط، ولا يوجد على البطاقة سوى ثلاثة أفراد، أنا أرملة ولدى بنتان طالبات بالجامعة، وقالوا لى أن أقوم بعمل تظلم، ولكن الموقع لا يعمل، والبطاقة باسم زوجى المتوفى.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360

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