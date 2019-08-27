اخبار النادي الاهلي اليوم الثلاثاء 27-8-2019

نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم الثلاثاء مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث الجديدة في النادي الأهلي، خاصة صفقة المدرب الجديد وجاءت كالتالي:
- سيدات يد الأهلي يفوز على الزهور 35-19
فاز فريق كرة اليد سيدات بالنادي الأهلي على فريق الزهور بنتيجة ٣٥-١٩، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم، على الصالة المغطاة بمقر النادي بالجزيرة.
- لجنة التخطيط للكرة تناقش مقابلات وفد الأهلي مع بعض المدربين في أوروبا
تعقد لجنة التخطيط للكرة، برئاسة الدكتور طه إسماعيل، اجتماعًا في الواحدة ظهر غدٍ، الأربعاء؛ لمتابعة ومناقشة المقابلات الجارية مع بعض المدربين الأجانب..
- عبدالله عبدالسلام: لن نفرط في الرباعية.. وجمهور الأهلي سر البطولات
أكد عبدالله عبدالسلام، كابتن الفريق الأول لكرة الطائرة «رجال» بالنادي الأهلي أن الفريق لن يفرط في الرباعية، وقادر على تكرار إنجازات المواسم الأخيرة .
- قبل التوقيع الرسمى.. الأهلي يرسل عقود المدرب الجديد لمرتجي وتوفيق
أرسلت إدارة الشئون القانونية بالأهلي عقود المدرب الجديد عبر الأيميل لأمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي والمتواجد حاليًا في أوروبا.
- مران بدني وخططي لـ الأهلي قبل مواجهة كانو سبورت
استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه، مساء اليوم، على ملعب التتش، بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها عقب مواجهة «اطلع بره» في إياب دور الـ64 بدوري أبطال إفريقيا، والتي حسمها الفريق بتسعة أهداف دون رد.
- سليمان يجهّز شريف إكرامي للمشاركة الجماعية مع الأهلي
أدي شريف إكرامي، حارس الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات قوية، اليوم، تحت إشراف طارق سليمان، مدرب الحراس.
- محمد يوسف يعقد محاضرة نظرية مع لاعبي الأهلي
عقد محمد يوسف، المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة نظرية مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق الذي أقيم..
- رمضان صبحي يؤدي تدريبات استشفائية في مران الأهلي
أدى لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رمضان صبحي، تدريبات منفردة، اليوم، الثلاثاء، على هامش مران الفريق..
- الأهلى ينهى الاتفاق مع مدير فنى جديد والإعلان خلال ساعات .. فيديو
أكد أمير هشام مقدم برنامج " كلام فى الميديا " المذاع عبر قناة الأهلى، أن النادى الأهلى توصل إلى اتفاق نهائى مع أحد المدربين المميزين خلال الساعات القليلة الماضية.
- حقيقة انتقال بغداد بونجاح إلى النادى الأهلي فى ميركاتو الصيف
كشف مصدر مقرب من الجزائرى بغداد بونجاح مهاجم فريق الكرة الأول بنادى السد القطرى حقيقة اقترابه من الانتقال إلى النادى الأهلي ..
- سيدات يد الأهلي يفوز على الزهور 35-19
فاز فريق كرة اليد سيدات بالنادي الأهلي على فريق الزهور بنتيجة ٣٥-١٩، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم، على الصالة المغطاة بمقر النادي بالجزيرة.
- لجنة التخطيط للكرة تناقش مقابلات وفد الأهلي مع بعض المدربين في أوروبا
تعقد لجنة التخطيط للكرة، برئاسة الدكتور طه إسماعيل، اجتماعًا في الواحدة ظهر غدٍ، الأربعاء؛ لمتابعة ومناقشة المقابلات الجارية مع بعض المدربين الأجانب..
- عبدالله عبدالسلام: لن نفرط في الرباعية.. وجمهور الأهلي سر البطولات
أكد عبدالله عبدالسلام، كابتن الفريق الأول لكرة الطائرة «رجال» بالنادي الأهلي أن الفريق لن يفرط في الرباعية، وقادر على تكرار إنجازات المواسم الأخيرة .
- قبل التوقيع الرسمى.. الأهلي يرسل عقود المدرب الجديد لمرتجي وتوفيق
أرسلت إدارة الشئون القانونية بالأهلي عقود المدرب الجديد عبر الأيميل لأمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي والمتواجد حاليًا في أوروبا.
- مران بدني وخططي لـ الأهلي قبل مواجهة كانو سبورت
استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه، مساء اليوم، على ملعب التتش، بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها عقب مواجهة «اطلع بره» في إياب دور الـ64 بدوري أبطال إفريقيا، والتي حسمها الفريق بتسعة أهداف دون رد.
- سليمان يجهّز شريف إكرامي للمشاركة الجماعية مع الأهلي
أدي شريف إكرامي، حارس الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات قوية، اليوم، تحت إشراف طارق سليمان، مدرب الحراس.
- محمد يوسف يعقد محاضرة نظرية مع لاعبي الأهلي
عقد محمد يوسف، المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة نظرية مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق الذي أقيم..
- رمضان صبحي يؤدي تدريبات استشفائية في مران الأهلي
أدى لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رمضان صبحي، تدريبات منفردة، اليوم، الثلاثاء، على هامش مران الفريق..
- الأهلى ينهى الاتفاق مع مدير فنى جديد والإعلان خلال ساعات .. فيديو
أكد أمير هشام مقدم برنامج " كلام فى الميديا " المذاع عبر قناة الأهلى، أن النادى الأهلى توصل إلى اتفاق نهائى مع أحد المدربين المميزين خلال الساعات القليلة الماضية.
- حقيقة انتقال بغداد بونجاح إلى النادى الأهلي فى ميركاتو الصيف
كشف مصدر مقرب من الجزائرى بغداد بونجاح مهاجم فريق الكرة الأول بنادى السد القطرى حقيقة اقترابه من الانتقال إلى النادى الأهلي ..