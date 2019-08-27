أحمد موسى: كفاية حروب ودمار.. ربنا يستر على الشرق الأوسط.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن إيران تتحدث اليوم من موقف قوة، مشيرا إلى أن الروس والصينيين، لديهم مشكلات حاليا مع أمريكا، وذلك يخدم موقف إيران ضد أمريكا.



وأضاف أحمد موسى، في برنامجه «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد» أن الدول القوية تتحدث اليوم بلغة قوية، والعالم لا يعرف إلا الأقوياء، مشيرا إلى أن إيران من الواضح أنها لن تأخذ أي خطوة لإجراء أي مباحثات مع أمريكا في الفترة القادمة.



وأوضح الإعلامي أحمد موسى، أنه لم يكن يتوقع أحد جلوس زعيم كوريا الشمالية، والرئيس الأمريكي في جلسة مفاوضات، إلا أنها حدثت، فليس هناك شئ مستحيل، ويمكن جلوس الطرفين الإيراني والأمريكي، ولكن ليس في الفترة القادمة.



وأكد أن كل دولة وشعب تحاول الحفاظ على بلدها دون الدخول في أزمات، مشيرا إلى أن هناك أماكن عديدة حول العالم تشهد أزمات كبيرة، قائلا: "ربنا يستر على الشرق الأوسط في الفترة القادمة، وأرجو الابتعاد عن لغة الحرب، كفاية حروب ودمار".

