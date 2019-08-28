أم لأهل الخير: ابني يحتاج زراعة قرنية.. ومعاشًا يساعده على الحياة

ناشدت السيدة إحسان كامل، البالغة من العمر ٦٠ عاما، وتقيم بعزبة أولاد علام بمنطقة الدقي، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، أصحاب القلوب الرحيمة مساعدتها فة تكاليف عملية زراعة قرنية لنجلها.





وتقول في رسالتها : عندى ٣ عيال وكلهم مش لاقيين شغل وقاعدين فى البيت، وفيهم ابن محتاج زراعة قرنية لعينه، وكل لما يروح يشتغل عند أى شخص يرفض يشغله بسبب عينه، واحنا مش قد مصاريف العملية، ومحتاجين أى شخص من أصحاب القلوب الرحيمة يتكفل بعلاجه.





وأضافت الأم: إحنا عايشين فى أوضه ومش مكفيانا، والحمام مشترك، ومعندناش أى مصدر رزق، وكل ما أتمناه من الدنيا أنى أطمن على ابنى، ونفسى فى معاش يقدر يصرف منه .





للتواصل مع الحالة: ٠١١٢٢٦٦٣١٥٥



