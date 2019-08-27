اخبار نادي الزمالك يوم 27-8-2019.. حقيقة ترشح مرتضى منصور لرئاسة الجبلاية.. وسبب تعيين مدير للكرة بالفريق

تلقى أيمن حفني صانع ألعاب فريق الزمالك، عرضا من نادي المقاولون العرب للانتقال إلى صفوفه، في فترة الانتقالات الصيفية الحالية في ظل رغبة اللاعب في الرحيل عن النادي.رفع الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة اليد بنادى الزمالك بقيادة باسم السبكى حالة الطوارئ القصوى استعدادا للمشاركة في كأس العالم للأندية، التي تستضيفها مدينة الدمام.قرر الصربي ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو"، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، إجراء تغيير في الناحية اليمنى للفريق الأبيض، خلال مواجهة المقاصة المقبلة.يستعد فريق الزمالك لمواجهة فريق مصر المقاصة غدا الأربعاء، بملعب برج العرب فى إطار لقاءات دور الـ 8 من منافسات بطولة كأس مصر لموسم 2018 /2019.علق مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، على مطالبة الجماهير بتعيينه رئيسا لـ اتحاد كرة القدم، خلفا للمجلس المستقيل، بعد الإخفاق في بطولة كأس الأمم الأفريقية الماضية.يدرس مسئولو نادي الزمالك، فكرة تعيين مدير كرة، بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأبيض، للسيطرة على اللاعبين، في ظل وجود كوكبة من النجوم بالفريق.رفع الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة اليد بنادى الزمالك بقيادة باسم السبكى حالة الطوارئ القصوى استعدادا للمشاركة في كأس العالم للأندية، التي تستضيفها مدينة الدمام.نشر محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك صورة جديدة له خلال خوض الفريق تدريبات اليوم.يدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك فى مواجهة قوية مع مصر المقاصة غدا، الأربعاء، بملعب برج العرب فى إطار لقاءات دور الـ 8 من منافسات بطولة كأس مصر لموسم 2018 /2019.نجح مسؤولو نادي حرس الحدود في اتمام التعاقد مع أحمد جعفر، مهاجم الزمالك السابق، في صفقة انتقال حر، في اطار تدعيم صفوف الفريق استعدادا للموسم الجديد.