اخبار نادي الزمالك يوم 27-8-2019.. حقيقة ترشح مرتضى منصور لرئاسة الجبلاية.. وسبب تعيين مدير للكرة بالفريق

نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، الثلاثاء، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة في نادي الزمالك ، وجاءت كالتالي:
أيمن حفني يتلقى عرضا من نادي المقاولون العرب
تلقى أيمن حفني صانع ألعاب فريق الزمالك، عرضا من نادي المقاولون العرب للانتقال إلى صفوفه، في فترة الانتقالات الصيفية الحالية في ظل رغبة اللاعب في الرحيل عن النادي.
5 لاعبين سلاح يد الزمالك الفتاك لصناعة المجد بكأس العالم
رفع الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة اليد بنادى الزمالك بقيادة باسم السبكى حالة الطوارئ القصوى استعدادا للمشاركة في كأس العالم للأندية، التي تستضيفها مدينة الدمام.
ميتشو يقرر إجراء تغييرات بتشكيل الزمالك أمام المقاصة
قرر الصربي ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو"، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، إجراء تغيير في الناحية اليمنى للفريق الأبيض، خلال مواجهة المقاصة المقبلة.
توقعات الجماهير لمباراة الزمالك والمقاصة بكأس مصر.. فيديو
يستعد فريق الزمالك لمواجهة فريق مصر المقاصة غدا الأربعاء، بملعب برج العرب فى إطار لقاءات دور الـ 8 من منافسات بطولة كأس مصر لموسم 2018 /2019.
مرتضى منصور يعلق على مطالب الجماهير بتعيينه رئيسا لـ اتحاد الكرة
علق مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، على مطالبة الجماهير بتعيينه رئيسا لـ اتحاد كرة القدم، خلفا للمجلس المستقيل، بعد الإخفاق في بطولة كأس الأمم الأفريقية الماضية.
الزمالك يدرس تعيين مدير كرة بالفريق الأول لكرة القدم
يدرس مسئولو نادي الزمالك، فكرة تعيين مدير كرة، بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأبيض، للسيطرة على اللاعبين، في ظل وجود كوكبة من النجوم بالفريق.
مواجهة نارية تنتظر يد الزمالك فى كأس العالم للأندية ... تعرف على المنافس
رفع الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة اليد بنادى الزمالك بقيادة باسم السبكى حالة الطوارئ القصوى استعدادا للمشاركة في كأس العالم للأندية، التي تستضيفها مدينة الدمام.
حارس الزمالك برفقة أيمن طاهر وأبو جبل وصبحى.. شاهد
نشر محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك صورة جديدة له خلال خوض الفريق تدريبات اليوم.
موعد مباراة الزمالك ضد مصر المقاصة في كأس مصر والقنوات الناقلة
يدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك فى مواجهة قوية مع مصر المقاصة غدا، الأربعاء، بملعب برج العرب فى إطار لقاءات دور الـ 8 من منافسات بطولة كأس مصر لموسم 2018 /2019.
تحد جديد.. مهاجم الزمالك السابق ينضم إلى حرس الحدود ..صور
نجح مسؤولو نادي حرس الحدود في اتمام التعاقد مع أحمد جعفر، مهاجم الزمالك السابق، في صفقة انتقال حر، في اطار تدعيم صفوف الفريق استعدادا للموسم الجديد.
أيمن حفني يتلقى عرضا من نادي المقاولون العرب
تلقى أيمن حفني صانع ألعاب فريق الزمالك، عرضا من نادي المقاولون العرب للانتقال إلى صفوفه، في فترة الانتقالات الصيفية الحالية في ظل رغبة اللاعب في الرحيل عن النادي.
5 لاعبين سلاح يد الزمالك الفتاك لصناعة المجد بكأس العالم
رفع الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة اليد بنادى الزمالك بقيادة باسم السبكى حالة الطوارئ القصوى استعدادا للمشاركة في كأس العالم للأندية، التي تستضيفها مدينة الدمام.
ميتشو يقرر إجراء تغييرات بتشكيل الزمالك أمام المقاصة
قرر الصربي ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو"، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، إجراء تغيير في الناحية اليمنى للفريق الأبيض، خلال مواجهة المقاصة المقبلة.
توقعات الجماهير لمباراة الزمالك والمقاصة بكأس مصر.. فيديو
يستعد فريق الزمالك لمواجهة فريق مصر المقاصة غدا الأربعاء، بملعب برج العرب فى إطار لقاءات دور الـ 8 من منافسات بطولة كأس مصر لموسم 2018 /2019.
مرتضى منصور يعلق على مطالب الجماهير بتعيينه رئيسا لـ اتحاد الكرة
علق مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، على مطالبة الجماهير بتعيينه رئيسا لـ اتحاد كرة القدم، خلفا للمجلس المستقيل، بعد الإخفاق في بطولة كأس الأمم الأفريقية الماضية.
الزمالك يدرس تعيين مدير كرة بالفريق الأول لكرة القدم
يدرس مسئولو نادي الزمالك، فكرة تعيين مدير كرة، بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأبيض، للسيطرة على اللاعبين، في ظل وجود كوكبة من النجوم بالفريق.
مواجهة نارية تنتظر يد الزمالك فى كأس العالم للأندية ... تعرف على المنافس
رفع الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة اليد بنادى الزمالك بقيادة باسم السبكى حالة الطوارئ القصوى استعدادا للمشاركة في كأس العالم للأندية، التي تستضيفها مدينة الدمام.
حارس الزمالك برفقة أيمن طاهر وأبو جبل وصبحى.. شاهد
نشر محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك صورة جديدة له خلال خوض الفريق تدريبات اليوم.
موعد مباراة الزمالك ضد مصر المقاصة في كأس مصر والقنوات الناقلة
يدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك فى مواجهة قوية مع مصر المقاصة غدا، الأربعاء، بملعب برج العرب فى إطار لقاءات دور الـ 8 من منافسات بطولة كأس مصر لموسم 2018 /2019.
تحد جديد.. مهاجم الزمالك السابق ينضم إلى حرس الحدود ..صور
نجح مسؤولو نادي حرس الحدود في اتمام التعاقد مع أحمد جعفر، مهاجم الزمالك السابق، في صفقة انتقال حر، في اطار تدعيم صفوف الفريق استعدادا للموسم الجديد.