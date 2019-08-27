محمد عبدالرحمن نجم مسرح مصر يوجه رسالة لأصدقائه والجماهير ...شاهد

نشر الفنان محمد عبد الرحمن صورة جديد له يشكر فيها كل من هنأه بعيد ميلاده من خلال حسابة الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام " .



وعلق محمد عبد الرحمن على الصورة : قائلا " شكرًا لـ اهلي واخواتي واصحابي وللجمهور الجميل اللي هنأني بعيد ميلادي.. انتم عائلتي الكبيرة ".



وحازت الصورة على اعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى :



كل سنة وانت طيب - انت انسان محترم - ربنا يحببك فى اهله .



يذكر ان نجم مسرح مصر الفنان محمد عبد الرحمن الشهير بـ"توتا" احتفل بعيد ميلاده ال33، الذي يوافق اليوم 26 أغسطس.

