ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محمد عبدالرحمن نجم مسرح مصر يوجه رسالة لأصدقائه والجماهير ...شاهد

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 11:05 م
محمد عبدالرحمن
محمد عبدالرحمن
القسم الميدانى
نشر الفنان محمد عبد الرحمن صورة جديد له يشكر فيها كل من هنأه بعيد ميلاده من خلال حسابة الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام " .

وعلق محمد عبد الرحمن على الصورة : قائلا " شكرًا لـ اهلي واخواتي واصحابي وللجمهور الجميل اللي هنأني بعيد ميلادي.. انتم عائلتي الكبيرة ".

وحازت الصورة على اعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى :

كل سنة وانت طيب - انت انسان محترم - ربنا يحببك فى اهله .

يذكر ان نجم مسرح مصر الفنان محمد عبد الرحمن الشهير بـ"توتا"  احتفل بعيد ميلاده ال33، الذي يوافق اليوم 26 أغسطس.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الخواجه ريكو الجواهرجي.. تعليق محمد عبد الرحمن على صورته

آخر أيامي الصيفية .. نجم مسرح مصر فى إطلالة جديدة ..شاهد

محمد عبد الرحمن يحتفل بعيد ميلاده

نجوم مسرح مصر يهنئون محمد عبد الرحمن على طريقتهم الخاصة

هنا الزاهد تهنئ محمد عبد الرحمن بعيد ميلاده.. شاهد

ترشيحاتنا

الموسيقيين تتهم محمد رمضان بالتحايل

خبير أرصاد يكشف مفاجأة صادمة عن حرائق الأمازون

حقيقة انتقال بغداد بونجاح إلى النادى الأهلي فى ميركاتو الصيف

مصرع طالب ثانوي غرقا في حمام سباحة بمنتجع سياحي

تخلص من منافسه.. مصرع تاجر مخدرات في مطاردة مع الشرطة في الإسكندرية

قبل التوقيع الرسمى.. الأهلي يرسل عقود المدرب الجديد لمرتجي وتوفيق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد .. محمد صلاح يشتبك مع أحد زملائه في مران ليفربول

أنيقة وجذابة.. 15 صورة تكشف أناقة إطلالات هيدى كرم فى عيد ميلادها

ببطن مكشوف وأوف شولدر.. ملك قورة تتألق فى الساحل الشمالى