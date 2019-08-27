مفاجأة.. الزمالك لم يتلق أي هزيمة في وجود الحكم محمد معروف

يواجه الزمالك مصر المقاصة على استاد برج العرب في ربع نهائي كأس مصر 2018\2019، وذلك فى الثامن والعشرين من الشهر الجاري في السابعة مساءً.



و يحكم اللقاء الحكم الدولى محمد معروف ويعاونه محمود أبو الرجال كمساعد أول، وسمير جمال كمساعد ثانٍ، وأحمد العدوي كحكم رابع ، بالإضافة إلى سعيد حميدة، ومحمد سلامة كحكمين خامسين.



وأدار معروف ثلاثة لقاءات للزمالك هذا الموسم لم يتلق بها الزمالك أى هزيمة إذ فاز مرتين وتعادل فى مباراة.



ويلعب الفائز من هذا اللقاء أمام الاتحاد السكندري في الدور نصف النهائي.















