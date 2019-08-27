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تعليم

قرار عاجل من جامعة الأزهر بشأن منح العاملين إجازة يوم الأحد المقبل

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 10:30 م
الدكتور غانم السعيد
الدكتور غانم السعيد عميد كلية الإعلام بجامعة الأزهر
محمد شحتة
كشف الدكتور غانم السعيد، عميد كلية الإعلام بجامعة الأزهر، والمشرف على المركز الإعلامي، عن عدم صحة منح العاملين إجازة يوم الأحد المقبل الموافق الأول من سبتمبر بمناسبة رأس السنة الهجرية.

وقال "السعيد" في منشور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، إنه "ينبغي على جميع الموظفين الالتزام بالحضور ، أما بالنسبة للامتحان فيبقى على نظامه بعد التعديل ، أي يبدأ الامتحان يوم 2 وينتهي 5 سبتمبر".

وكانت جامعة الأزهر، قد أعلنت مسبقا أنه سيتم منح جميع العاملين بالجامعة اجازة يوم الأحد المقبل، وكذلك الطلاب، وبالتالي فلا اجازة للعاملين ويبقى الطلاب على وضعهم بتأجيل امتحانات يوم الأحد والبدء يوم الاثنين طبقا للجدول الموضوع لهم.

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